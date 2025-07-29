Лидер оппозиции сионистского режима: Израиль потерпел поражение в войне на всех фронтах

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), лидер оппозиции сионистского режима в своих заявлениях, признавая, что Израиль потерпел поражение в войне на всех фронтах, подчеркнул, что если война в Газе не будет немедленно прекращена, заложники никогда не вернутся.

Яир Лапид сказал: «То, что я говорю, основано на данных безопасности и разведки, и я, как глава оппозиции, имею необходимую позицию для информирования о делах, и должен сказать, что мы не только не одержали победу в войне в Газе, но и столкнулись с катастрофой».

Он добавил, что сионистские военные полностью выполнили свои задачи, но кабинет Нетаньяху не знает, почему он продолжает войну, и единственный путь — это всеобъемлющее соглашение об освобождении заложников и выходе из Газы, а армия должна занять позиции вокруг сектора Газа и продолжать свою миссию, и этот регион также должен управляться умеренной международной арабской коалицией под руководством Египта.

Лапид продолжил: «Военная операция вышла из-под контроля, и мы оккупировали Хан-Юнис в четвертый раз и Джабалию в третий раз, и после каждой оккупации район переходил под контроль ХАМАСа, и после захвата дорог и домов в этих районах он ждал нашего возвращения».

Он добавил, что стратегия освобождения заложников через военное давление потерпела неудачу, и предотвращение ввоза продовольствия и медикаментов, а также переговоры не привели к частичным соглашениям, также управление гуманитарной помощью в Газе потерпело неудачу, и (режим) Израиля должен предотвратить голод в Газе, потому что это событие может помочь ХАМАСУ в пропагандистской сфере.

Лапид продолжил, что Израиль также потерпит поражение на политической и медийной аренах, если не будет коренных изменений, и его ждут экономические и юридические санкции.

Лидер оппозиции сионистского режима добавил, что министр финансов Бецалель Смотрич и министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гви добиваются военного правления и вечной войны, и это катастрофично, но прекращение войны в обмен на всеобъемлющее прекращение огня — лучший вариант, и таким образом будут созданы условия для возвращения заложников.

«Исраэль Зив», бывший глава оперативного отдела армии сионистского режима, ранее заявлял, что кабинет этого режима полностью запутался в войне в Газе и больше не знает, как из нее выйти.

Исраэль Зив написал в статье по этому поводу: «Все маневры и попытки преследования сил сопротивления не только не привели к желаемому результату, но и привели к увеличению числа убитых (режима) Израиля».

Зив добавил: «Эти неудачи сопровождались «абсолютным поражением в продовольственной войне», в которую был втянут Израиль; войне, последствия которой израильские власти теперь пытаются компенсировать после того, как понесли ущерб».

Сионистский режим 7 октября 2023 года (15 мехр 1402) начал войну против сектора Газа с двумя основными целями: уничтожение движения ХАМАС и возвращение сионистских заложников из этого района, но потерпел неудачу в достижении этих целей и был вынужден пойти на соглашение с движением ХАМАС об обмене заложниками.

19 января 2025 года (30 дей 1403) в соответствии с соглашением между ХАМАСОМ и сионистским режимом в секторе Газа было установлено прекращение огня, и в соответствии с ним был произведен обмен пленными, но впоследствии сионистский режим отказался от участия в переговорах по второму этапу прекращения огня и с утра вторника 18 марта 2025 года (28 эсфанд 1403), нарушив положения прекращения огня, возобновил свои военные агрессии против сектора Газа.

Сионистский режим, полностью блокировав сектор Газа, препятствует ввозу любой гуманитарной помощи в этот район. В то время как ХАМАС и палестинские группировки настаивают на оказании помощи через Организацию Объединенных Наций и отмене всех ограничений на ввоз этой помощи в сектор Газа через прилегающие переходы.

Оккупационный режим, игнорируя эти требования и проводя политику голодания жителей этого района и распространения голода в нем, пытается вынудить их покинуть этот район и мигрировать в другие страны.