Четверо молодых бахрейнцев арестованы после мирной акции протеста у посольства сионистского режима

28 июля 2025 - 12:25
Source: ABNA
Четверо молодых бахрейнцев арестованы после мирной акции протеста у посольства сионистского режима

Силы безопасности Бахрейна арестовали четырех граждан страны после проведения мирной акции протеста у посольства Израиля в Манаме, выражая протест против блокады и убийств жителей Газы.

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), силы безопасности Бахрейна арестовали четырех молодых бахрейнцев после их участия в мирной акции протеста у посольства сионистского режима в Манаме, которая была организована в знак протеста против блокады и продолжающихся преступлений в Газе.

Эти аресты произошли после вызова их на допрос; шаг, который, по мнению правозащитников, является явной попыткой правительства Бахрейна заглушить голоса несогласных и подавить поддержку палестинского вопроса.

Эти молодые люди, проведя акцию протеста, выразили несогласие с продолжающимися агрессиями против Газы и политикой блокады и голодания палестинского народа со стороны оккупационного режима, потребовав немедленного прекращения атак и открытия проходов для доставки гуманитарной помощи в Газу.

