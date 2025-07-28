Армия Йемена объявляет о новом этапе эскалации атак против сионистского режима

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), армия Йемена объявила о повышении уровня военных атак против сионистского режима с началом нового этапа морских атак.

Бригадный генерал Яхья Сари, представитель вооруженных сил Йемена, в своем военном заявлении, транслировавшемся по телеканалу «Аль-Масира», объявил: «Вооруженные силы Йемена приняли решение усилить свои военные операции по поддержке и начать четвертый этап морской блокады сионистского врага».

Вооруженные силы Йемена вечером в воскресенье, 27 июля 2025 года, опубликовали новое заявление, объявив об эскалации операций военной поддержки и начале четвертого этапа морской блокады против врага. Этот шаг предпринимается в рамках реакции на продолжающуюся геноцидную войну израильских оккупантов против палестинского народа в секторе Газа.

Вооруженные силы Йемена заявили, что «быстрые события в оккупированной Палестине, особенно в секторе Газа, включая продолжение геноцидной войны и мученическую гибель тысяч палестинцев в результате продолжающейся агрессии и блокады в течение месяцев, происходят на фоне позорного арабского, исламского и международного молчания».

В заявлении говорится: «Йемен, сталкиваясь с продолжением этих ужасных и жестоких массовых убийств, беспрецедентных в нашей современной истории, видит себя перед религиозной, моральной и гуманитарной ответственностью по отношению к угнетенным, которые ежедневно и круглосуточно подвергаются убийствам и разрушениям посредством воздушных, наземных и морских бомбардировок, а также голоду и жажде, вызванным жесткой и удушающей блокадой в стойкой и гордой Газе. Это неприемлемо ни для одного человека, не говоря уже об арабах и мусульманах».

Согласно заявлению, вооруженные силы Йемена объявили, что «с верой и упованием на Всемогущего Бога они решили усилить свои операции военной поддержки и начать выполнение четвертого этапа морской блокады против врага».

В заявлении уточняется, что «этот этап включает в себя нападение на все суда, принадлежащие любой компании, которая имеет дело с вражескими «израильскими» портами, независимо от гражданства этой компании и в любом месте, доступном для вооруженных сил Йемена».

Вооруженные силы Йемена также немедленно после публикации заявления направили прямое предупреждение всем компаниям о прекращении их сделок с израильскими портами.

Они предупредили, что суда, нарушившие это предупреждение, будут «атакованы, независимо от их назначения и того, куда могут долететь йеменские ракеты и беспилотники».

В заявлении содержится призыв ко всем странам оказать давление на израильского врага, чтобы он прекратил агрессию и снял блокаду сектора Газа, и подчеркивается, что «ни один свободный человек в этом мире не может принять то, что происходит».

Вооруженные силы Йемена завершили свое заявление, подчеркнув, что их действия «отражают их моральное и гуманитарное обязательство перед несправедливостью братского палестинского народа», и заявили: «Все военные операции будут немедленно прекращены после прекращения агрессии против Газы и снятия блокады».