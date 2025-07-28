Муфтию Иерусалима запретили вход в мечеть Аль-Акса

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), в воскресенье израильские оккупационные силы официально уведомили шейха Мухаммада Хуссейна, Великого муфтия Иерусалима и палестинских территорий, а также проповедника мечети Аль-Акса, о запрете ему входить в мечеть Аль-Акса на одну неделю; этот приказ может быть продлен.

Согласно заявлению префектуры Иерусалима, оккупационные силы вызвали муфтия Хуссейна и вручили ему приказ о запрете входа в мечеть Аль-Акса, который может быть продлен еще на восемь дней. Причиной этого действия были названы его слова о Газе в пятничной проповеди.

Шейх Мухаммад Хуссейн подтвердил, что утром в воскресенье его вызвали на допрос израильской разведкой в один из центров в старой части города. Вызов произошел после того, как он в пятничной проповеди раскритиковал политику Израиля по созданию голода для палестинского народа в Газе.

Стоит отметить, что в прошлую пятницу оккупационные силы также арестовали шейха Хуссейна на территории мечети Аль-Акса, но вскоре отпустили.