Муфтию Иерусалима запретили вход в мечеть Аль-Акса

28 июля 2025 - 12:13
Source: ABNA
После проповеди, посвященной критике политики Израиля в секторе Газа, израильские оккупационные силы издали приказ, запрещающий шейху Мухаммаду Хуссейну, Великому муфтию Иерусалима и палестинских территорий, входить в мечеть Аль-Акса в течение одной недели.

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), в воскресенье израильские оккупационные силы официально уведомили шейха Мухаммада Хуссейна, Великого муфтия Иерусалима и палестинских территорий, а также проповедника мечети Аль-Акса, о запрете ему входить в мечеть Аль-Акса на одну неделю; этот приказ может быть продлен.

Согласно заявлению префектуры Иерусалима, оккупационные силы вызвали муфтия Хуссейна и вручили ему приказ о запрете входа в мечеть Аль-Акса, который может быть продлен еще на восемь дней. Причиной этого действия были названы его слова о Газе в пятничной проповеди.

Шейх Мухаммад Хуссейн подтвердил, что утром в воскресенье его вызвали на допрос израильской разведкой в один из центров в старой части города. Вызов произошел после того, как он в пятничной проповеди раскритиковал политику Израиля по созданию голода для палестинского народа в Газе.

Стоит отметить, что в прошлую пятницу оккупационные силы также арестовали шейха Хуссейна на территории мечети Аль-Акса, но вскоре отпустили.

