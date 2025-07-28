Экстремистский сионистский министр: Отправляйте бомбы в Газу вместо гуманитарной помощи

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), Итамар Бен-Гвир, министр внутренней безопасности сионистского режима, призвал к усилению атак на сектор Газа вместо отправки гуманитарной помощи.

По данным CNN, Бен-Гвир заявил в видео: "Это моральное поражение. В то время как наши заложники находятся в Газе, наш премьер-министр отправляет гуманитарную помощь в Газу".

Он добавил: "Я считаю, что на данном этапе в Газу должно быть отправлено только одно: бомбы для взрывов, атак, поощрения миграции и победы в войне".

В субботу этот экстремистский министр сионистского режима осудил решение кабинета об отправке гуманитарной помощи в Газу, назвав его капитуляцией перед движением ХАМАС.

Следует отметить, что недавно гуманитарная помощь из некоторых арабских стран прибыла в сектор Газа.