«Аль-Хашд аш-Шааби»: Мы не будем мириться с кем-либо, кто не подчиняется приказам

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), организация «Аль-Хашд аш-Шааби» Ирака подчеркнула, что она не будет мириться ни с кем, кто не подчиняется приказам или действует вразрез с обычными рамками безопасности.

Как сообщает официальное иракское информационное агентство, организация отметила, что она была создана, чтобы быть щитом для родины и действовать в соответствии с официальными структурами безопасности.

«Аль-Хашд аш-Шааби» подчеркнул, что он действует под эгидой правительства и его законного руководства, и любое индивидуальное или коллективное действие вне этих рамок считается нарушением закона.

Премьер-министр и главнокомандующий вооруженными силами Ирака ранее на экстренном совещании по вопросам безопасности подчеркнул необходимость привлечения к ответственности виновных в нападении на одно из управлений Министерства сельского хозяйства в Багдаде.

Министерство внутренних дел Ирака, указав на арест 14 вооруженных лиц после вооруженного инцидента в Багдаде, подчеркнуло, что оно не позволит никому нападать на государственные учреждения или представлять угрозу для верховенства закона.

Ранее премьер-министр и главнокомандующий вооруженными силами Ирака также издал приказ о формировании высшего следственного комитета после недавнего инцидента в одном из управлений Министерства сельского хозяйства в Багдаде.