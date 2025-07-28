Мы ни на мгновение не пренебрегали повышением оборонной готовности.

По сообщению информационного агентства AhlulBayt News Agency (ABNA), бригадный генерал Али-Мохаммад Наини, комментируя бред министра войны сионистского режима против Ирана, заявил: "Этот бред имеет в основном аспект психологической операции; однако Вооружённые силы Исламской Республики Иран ни на мгновение не пренебрегали повышением оборонной готовности".

Указав на успешный опыт операций "Правдивое обещание" и результаты 12-дневной навязанной войны, он добавил: "Враг пытается нарушить психологическую безопасность общества, создавая атмосферу тревоги; это при том, что он хорошо испытал как жёсткую, так и мягкую силу Ирана".

Он заявил: "Наша жёсткая сила представляла собой оборонительную и наступательную мощь в различных измерениях, которая разрушила все расчёты врага", и добавил: "Мягкая сила Исламской Республики также заключалась в мудром руководстве, религиозных убеждениях народа и национальном единстве, которые нейтрализовали заговоры врага".

Представитель КСИР отметил: "Сионистский режим был обессилен в 12-дневной навязанной войне, и если бы ракетные операции иранских вооружённых сил продолжались с той же интенсивностью, сегодня от этого режима ничего бы не осталось".