Йемен снова атаковал Израиль ракетой «Палестина-2»

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA) со ссылкой на йеменские СМИ, бригадный генерал Яхья Сари, представитель Вооруженных сил Йемена, в официальном заявлении сообщил о широкомасштабной ракетной и беспилотной атаке на несколько чувствительных целей на оккупированных территориях.

Сари заявил: «Вооруженные силы Йемена атаковали чувствительный объект, принадлежащий сионистскому режиму в Беэр-Шеве, с помощью гиперзвуковой ракеты «Палестина-2».»

Он добавил: «Эта операция была полностью успешной, и цель была поражена точно.»

342/