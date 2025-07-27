  1. Home
Йемен снова атаковал Израиль ракетой «Палестина-2»

27 июля 2025 - 10:26
Source: ABNA
Йемен снова атаковал Израиль ракетой «Палестина-2»

Представитель Вооруженных сил Йемена сообщил о ракетном и беспилотном ударе по нескольким чувствительным целям на оккупированных территориях. Бригадный генерал Яхья Сари заявил, что гиперзвуковая ракета «Палестина-2» успешно поразила чувствительный объект сионистского режима в Беэр-Шеве.

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA) со ссылкой на йеменские СМИ, бригадный генерал Яхья Сари, представитель Вооруженных сил Йемена, в официальном заявлении сообщил о широкомасштабной ракетной и беспилотной атаке на несколько чувствительных целей на оккупированных территориях.

Сари заявил: «Вооруженные силы Йемена атаковали чувствительный объект, принадлежащий сионистскому режиму в Беэр-Шеве, с помощью гиперзвуковой ракеты «Палестина-2».»

Он добавил: «Эта операция была полностью успешной, и цель была поражена точно.»

