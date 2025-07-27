Три мученика в результате ударов израильских беспилотников по Южному Ливану

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), сегодня, в субботу, в результате двух израильских беспилотных атак на две деревни «Дбаал и Аль-Сувайри» в районе Тира на юге Ливана погибли три человека.

Национальное информационное агентство Ливана в двух отдельных отчетах заявило, что израильский беспилотник выпустил две ракеты по дому в деревне Дбаал, что привело к гибели двух человек. Третий человек погиб в результате атаки другого беспилотника на автомобиль на дороге Аль-Тувайри – Сарифа.

Тем временем упомянутое агентство сообщило, что израильские разведывательные беспилотники пролетели на низкой высоте над городами и деревнями Аль-Касимия, Азрария и Ансария в районе Сайды на юге Ливана.

Также беспилотник типа "Гермес 900" пролетел на средней высоте над районами Араб Салим, Хабуш и Аль-Вади Аль-Ахдар в провинции Набатия.

С другой стороны, ливанская армия заявила, что беспилотник, несущий взрывчатые вещества, принадлежащий Израилю, упал в районе Мисс Аль-Джабаль в округе Мардж Аюн.

Были опубликованы изображения этого беспилотника, и силы ливанской армии обезвредили его взрывной груз до взрыва, а затем передали беспилотник в специализированное подразделение для дальнейших расследований.

В ответ израильская армия заявила, что военный беспилотник на юге Ливана ликвидировал «Али Абдель Кадера Исмаила», одного из командиров сектора Бинт Джубайл «Хизбаллы».

Несмотря на достижение соглашения о прекращении огня в ноябре прошлого года, израильская армия продолжает совершать атаки, утверждая, что они нацелены на позиции «Хизбаллы» и ее военную инфраструктуру.

Следует отметить, что 8 октября 2023 года Израиль начал атаки на Ливан, которые 23 сентября 2024 года переросли в полномасштабную войну. Эта война на данный момент унесла жизни более 4 тысяч человек и привела к ранениям около 17 тысяч. 27 ноября 2024 года вступило в силу соглашение о прекращении огня между «Хизбаллой» и Израилем, однако Израиль нарушил его более 3 тысяч раз, что привело к гибели 260 человек и ранениям 563 человек.

Армия Израиля отступила из некоторых частей Южного Ливана, но по-прежнему оккупирует пять важных холмов на ливанской территории, которые она захватила во время последней войны.