Гибель военнослужащего израильской армии от полученных ранений

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), армия сионистского режима сообщила о гибели одного из своих военнослужащих от тяжелых ранений, полученных на прошлой неделе в ходе столкновений на юге Газы.

Армия сионистского режима объявила, что резервист, старший сержант Бецалель Йешуа из 749-го инженерного батальона, был убит в результате ранений, полученных на прошлой неделе в ходе столкновений с бойцами палестинского сопротивления на юге Газы.

Этот военнослужащий сионистского режима несколько дней назад получил серьезные ранения в результате взрыва бомбы на пути следования военного автомобиля израильской армии в секторе Газа.

Израильские СМИ также сообщили в субботу вечером о гибели четырех военнослужащих этого режима в результате нападения батальонов «Кассам» на бронетранспортер израильской армии в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.