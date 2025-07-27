Арагчи: Дипломатия и Поле — Два Крыла Ирана в Противостоянии Преступлениям Израиля

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), Сайед Аббас Арагчи, министр иностранных дел, сегодня (суббота), 25 июля, на встрече с президентом Масудом Пезешкианом, его заместителями и руководителями Министерства иностранных дел в здании министерства, подробно рассказал о действиях дипломатического аппарата во время и после 12-дневной войны, а также о координации между дипломатией и полем.

Он добавил: «Все в Министерстве иностранных дел были рядом с военными, и 12-дневная война была одним из примеров координации между полем и дипломатией».

Глава дипломатического ведомства заявил: «Наши вооруженные силы героически защищали страну от врагов. Рядом с ними солдаты дипломатического поля находились на сцене круглосуточно. В шесть утра в день нападения, 13 июня, руководители присутствовали в Министерстве иностранных дел и оставались там в течение всего этого времени, а некоторые ночи даже не возвращались домой и оставались в Министерстве иностранных дел».

Министр иностранных дел отметил: «Наши силы также защищали угнетение иранского народа и законность самообороны перед лицом явного нападения. Конечно, Министерство иностранных дел является частью правительства. Правительство в целом показало блестящие результаты».

Арагчи продолжил: «Что заставило врага отступить и запросить безоговорочное прекращение огня, так это сопротивление вооруженных сил и чрезвычайное управление государством в ведении дел страны, чтобы не допустить каких-либо сбоев, слабостей или упущений, и правительство показало очень блестящие результаты».

Он заявил: «Сопротивление народа на поле и ваших солдат на дипломатическом фронте и в Министерстве иностранных дел также. За 12 дней мы предприняли очень много дипломатических действий. Министр иностранных дел сказал: «В результате телефонных звонков, действий посольств Ирана за рубежом и т.д. более 120 стран мира осудили эти нападения на Иран и выразили поддержку и солидарность с Ираном».

Арагчи продолжил: «Помимо Совета Безопасности ООН и Совета управляющих, чья позиция ясна, не было ни одной международной организации или института, который бы не поддержал Иран. Шанхайская организация сотрудничества, Движение неприсоединения, Совет сотрудничества стран Персидского залива, Лига арабских государств и Африканский союз, а также многие мировые чиновники признали правоту иранского народа, особенно учитывая, что Иран был атакован во время проведения дипломатии и участия в дипломатических переговорах. Это показало, кто является сторонником дипломатии и использования дипломатических путей для решения международных вопросов, а кто стремится к силе, запугиванию и господству. И это доказало правоту иранского народа на этом пути в течение этих 12 дней, и эта правота была подтверждена».

Глава дипломатического ведомства также отметил, что работа и усилия Министерства иностранных дел продолжаются на международной арене.

Он сказал: «Вместе с Правовым управлением при президенте мы занимаемся документированием совершенных преступлений. В последние несколько дней Министерство иностранных дел занимается вопросами Газы, и в этой связи состоялись телефонные звонки. Вчера состоялось несколько телефонных звонков для координации действий по предотвращению и прекращению преступлений в Газе, использованию голода в качестве оружия и удержанию людей в продовольственной и лекарственной блокаде с целью получения политических уступок на переговорах о прекращении огня, в чём они потерпели неудачу из-за сопротивления народа Газы».

Министр иностранных дел заявил: «Что придавало мне духу, так это дух господина Пезешкиана, с которым я общался, чтобы получить инструкции и скоординировать необходимые действия, а также использовать его сильный и жизнерадостный дух в разгар трудных условий».