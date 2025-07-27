Террористическая операция в Захедане: Завершающее звено гибридной войны против Ирана

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA) со ссылкой на Nournews, сегодняшнее террористическое нападение (суббота, 25 июля 2025 г.) в Захедане, наряду с одновременными передвижениями в Сардаште, произошло в условиях, когда враждебные СМИ, создавая ажиотаж вокруг кризиса воды и электричества, пытаются превратить социальные вызовы в кризисы безопасности и политические кризисы. Враг, активизируя социальные, экономические и безопасные разломы, стремится одновременно с стратегическими успехами иранской нации, такими как победа в 12-дневной войне в Газе и запуск спутника «Нахид» в космос, внедрить чувство горечи и отчаяния в общественное мнение. Эта психологическая операция уже была опробована ранее и была нейтрализована только благодаря национальному единству и внутренней мощи. Сегодня те же самые компоненты единства и мощи считаются главным барьером на пути к войне восприятия противника.

Игра террористов для их кризисных хозяев

В то время как сионистский режим находится под давлением сопротивления Газы и внутренних кризисов, а Америка занята внутренними проблемами и открытыми судебными делами против Трампа, террористические группы, такие как «Джейш аль-Зольм», стали инструментом для отвлечения общественного мнения и оказания давления на Иран. Целью этой операции является создание нестабильности и оспаривание регионального положения Ирана, чтобы использовать это для получения уступок на переговорах, таких как Стамбульская встреча. Это скоординированный сценарий, в котором террористы используются в качестве марионеток для продвижения провалившихся целей Запада и мирового сионизма.

Испытание на заявленную Западом искренность

Если Запад искренен, он должен осудить террористическое нападение в Захедане. Это серьезное испытание для проверки их заявлений о борьбе с терроризмом и дружбе с иранской нацией. В то время как Запад всегда говорил о своих антииранских действиях под лозунгом защиты прав человека и иранской нации, сегодня, молчанием перед этим преступлением или его оправданием, он в очередной раз демонстрирует свою двойственную натуру. Если западные страны хотят реального взаимодействия с Ираном, они должны прекратить поддержку терроризма в регионе, арестовать и привлечь к ответственности виновных в этих преступлениях и заставить их поддерживающие СМИ ответить. В противном случае, заявления о правах человека и борьбе с терроризмом превратятся в политический и дискредитированный инструмент.

Стратегия регионального единства против опосредованного терроризма

Региональная безопасность невозможна без сотрудничества и сближения соседних стран. Преступление в Захедане, действия террористических групп в Пакистане, Афганистане, Центральной Азии и на Кавказе — все это показывает, что безопасность больше нельзя рассматривать изолированно. Страны региона должны, заключив совместные соглашения о безопасности, заложить основы местной и устойчивой безопасности. Участие стран юга Персидского залива в этом сближении, особенно под знаменем палестинского вопроса, является исторической возможностью для формирования независимого и ориентированного на регион альянса против терроризма и вмешательства иностранцев. Только опираясь на общие интересы и региональную идентичность можно достичь реального мира и безопасности.