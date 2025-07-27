Иран ответил на заявления посла сионистского режима в Баку

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), «Бехнам Малекпур», пресс-секретарь посольства Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике, осудил резкие и ненавистнические высказывания посла оккупационного и апартеидного сионистского режима на недавней пресс-конференции в Баку.

Пресс-секретарь посольства Ирана в Баку отметил: Естественно, что режим, основанный на узурпации исторической земли Палестины и убийствах и изгнании ее коренных жителей, и на протяжении 80 лет своего зловещего существования постоянно занимающийся террором и войной против соседних стран, будет настолько наглым, чтобы пытаться посеять рознь между мусульманскими и соседними странами. Забывая, что узы привязанности и дружбы между народами Ирана и Азербайджанской Республики крепче, чем те, что могут быть ослаблены злобой и недоброжелательностью представителей геноцидного и расистского режима.

Бехнам Малекпур, указывая на кризисную ситуацию в Газе из-за бесчеловечной блокады этого сектора и лишения невинных жителей Газы доступа к пище и воде, призвал международное сообщество к немедленным действиям для прекращения геноцида, а также к судебному преследованию и наказанию сионистских преступников.

Малекпур также, ссылаясь на агрессивные действия этого режима против Ливана, Сирии, Ирана и других стран региона, назвал этот режим величайшей угрозой мировому миру и стабильности и предупредил, что отсутствие серьезных действий международного сообщества по сдерживанию этого мятежного образования приведет к распространению нестабильности по всему миру.

Джордж Дик, посол Израиля в Азербайджанской Республике, на пресс-конференции в Баку сделал враждебное заявление, утверждая, что «сегодня, с ослаблением Ирана, мир, включая Ближний Восток и Южный Кавказ, стал безопаснее».

