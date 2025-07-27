Зангезурский коридор — американский план давления на Россию и Иран

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), Али Акбар Велаяти, советник Верховного лидера по международным делам, в своем послании по случаю церемонии чествования шейха Сафи ад-Дина Ардабили заявил: Враги Ирана, особенно мировой сионизм и Америка, преследуют планы, такие как «Зангезурский коридор», в качестве прикрытия для более крупных геополитических планов. Основная цель — ослабить Ось сопротивления, разорвать связи Ирана с Кавказом и наземное окружение Ирана и России на юге региона. Этот план является не только частью американской программы по замене Украины Кавказом в качестве нового фронта давления на Россию и Иран, но и преследуется при поддержке НАТО и некоторых пантюркистских движений.

С миром и приветствием храброму и просвещенному народу Азербайджана, особенно славной провинции Ардебиль, и с особой благодарностью Его Высокопреосвященству Аятолле Сейеду Хасану Амели, уважаемому представителю Вали-е Факих в провинции и просвещенному Имаму-Джума Ардебиля, который своим высоким усердием заложил основу для проведения этой великолепной церемоции в честь высокого положения шейха Сафи ад-Дина Ардабили.

Я благодарен всем дорогим, кто внес значительный вклад в чествование этой выдающейся мистической, научной и национальной личности.

Уважаемые присутствующие, уважаемые гости, уважаемые ученые и интеллигенция!

Великий народ Ирана на протяжении всей истории, особенно в современный период и в противостоянии недавним агрессиям сионистского режима и Соединенных Штатов Америки, проявил беспрецедентное единство, пробуждение и солидарность. Это единство, проистекающее из богатой ирано-исламской культуры, всегда вдохновляло свободолюбивые народы мира.

Иранская культура имеет две выдающиеся особенности: во-первых, внутреннее единство между различными этническими группами; и во-вторых, историческую преемственность, которая, подобно нитям иранского ковра, укрепила структуру нашей древней цивилизации. Иранская идентичность основана и была основана на монотеизме. С древних времен до наших дней иранцы всегда были последователями монотеистических религий. Как утверждали такие историки, как Шахрестани и Масуди, даже древние персидские цари считали себя потомками пророка Ибрахима (мир ему). С появлением ислама иранский народ, который ранее был последователем зороастризма — монотеистической религии, — с распростертыми объятиями принял эту божественную религию. Интересно, что, по свидетельству большинства историков, сам пророк Заратуштра происходил из Азербайджана.

На протяжении всей истории иранцы всегда были знаменосцами борьбы с угнетением и тиранией: от восстания Абу Муслима Хорасани против Омейядов до усилий Ходжи Насируддина Туси в период Монгольской империи и шиитских движений до эпохи Сефевидов. Но поворотным моментом в этом историческом пути стало создание Сефевидского государства, которое было сформировано благодаря усилиям шаха Исмаила I и вдохновлено духовными и интеллектуальными учениями шейха Сафи ад-Дина Ардабили.

Шейх Сафи ад-Дин Ардабили, этот праведный мистик и факих, чье благородное происхождение восходит к Имаму Мусе Казиму (мир ему), был не только основателем подлинного духовного и интеллектуального течения, но и, соединив мистицизм, шиизм и иранскую идентичность, объединил Иран после столетий разрозненности. Он заложил основы структур и институтов, следы которых живы и поныне в нашей культуре.

Сегодня Азербайджан, как и в прошлом, является источником веры, глубоко укоренившейся базой шиизма и лидером иранско-исламской идентичности. Этот регион всегда был на передовой защиты территориальной целостности, независимости и ценностей Исламской революции, и эта историческая роль должна продолжаться.

Враги Ирана, особенно мировой сионизм и Америка, обеспокоены этим историческим единством и глубоким культурным стратегическим потенциалом Ирана, и всегда пытались подорвать нашу национальную безопасность, ослабляя основы этой идентичности. В связи с этим они преследуют планы, такие как «Зангезурский коридор», в качестве прикрытия для более крупных геополитических проектов. Основная цель — ослабить Ось сопротивления, разорвать связи Ирана с Кавказом и наземное окружение Ирана и России на юге региона. Этот проект является не только частью американской программы по замене Украины Кавказом в качестве нового фронта давления на Россию и Иран, но и преследуется при поддержке НАТО и некоторых пантюркистских движений.

Однако Иран с самого начала этих движений открыто выразил свое несогласие на самом высоком уровне и даже, направив войска к границам и проведя сдерживающие учения, показал, что защита национальной безопасности является нашей красной линией. Политика «активного предотвращения» вместо «пассивной реакции» — это разумная стратегия, которую приняла Исламская Республика Иран.

Героический народ Азербайджана — это те, кто противостоял османским захватчикам и царским русским, под предводительством таких командиров, как Аббас Мирза, при поддержке великих шиитских ученых, таких как покойный Сейед Мохаммад Муджахед, и фетвы о джихаде ученых против оккупации, защищали свою землю и свою веру. В деле Демократической партии Азербайджана также под руководством ученых и великих авторитетов народ региона сорвал колониальный заговор и не позволил русским и их приспешникам расчленить территорию Ирана.

Сегодня враг также стремится проникнуть в геополитическую глубину Ирана с помощью планов, которые кажутся экономическими, но на самом деле являются сепаратистскими.

Но иранский народ, вдохновленный учениями своих великих деятелей, особенно шейха Сафи ад-Дина Ардабили, противостоял и будет противостоять этим заговорам. Как тот божественный мистик в свое время боролся с разногласиями, так и сегодня иранский народ своим единством, бдительностью и верой разрушит зловещие планы врагов.

Да будет память шейха Сафи ад-Дина благословенна. Да будет его путь продолжен.

Али Акбар Велаяти