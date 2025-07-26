Беспрецедентная позиция Франции по признанию государства Палестина

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Байт (мир им) — ABNA — со ссылкой на Nournews, в шаге, который, несомненно, можно считать поворотным моментом в европейской дипломатии по палестинскому кризису, Франция в четверг официально признала государство Палестина. Эммануэль Макрон объявил, что Париж признает государство Палестина в сентябре на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Это решение является не просто символическим изменением, а отражением фундаментального сдвига в международном подходе к крупнейшему и самому продолжительному историческому конфликту на Ближнем Востоке; изменением, которое может иметь значительные геополитические, правовые и даже стратегические последствия для будущего регионального и мирового порядка.

Причины решения Франции: от идеала до неотложности

Конечно, безудержная жестокость и насилие сионистов в отношении народа Газы посредством «оружия голода», получившие широкий отклик в мировом общественном мнении, могут быть важным фактором в недавнем решении Парижа. С другой стороны, Франция издавна считала себя наследницей традиции многосторонней дипломатии и защитницей международного права. Однако недавний шаг не следует интерпретировать исключительно как продолжение традиционной политики Парижа. Напротив, несколько политических и стратегических факторов стали причиной этого явного изменения в официальной политике Франции в отношении палестинского вопроса:

Шок в Газе и европейское общественное мнение: После нападения 7 октября и войны в Газе общественное мнение во Франции – особенно среди молодежи и академических кругов – стало крайне чувствительным к убийствам палестинских гражданских лиц. Франция, которая сама является домом для крупнейшего мусульманского населения Европы, столкнулась с серьезным социальным и медийным давлением. Провал проекта двух государств с точки зрения реальной ситуации: В связи с продолжающимся незаконным строительством израильских поселений, разрушением палестинских домов и тем, что Газа остается в условиях гуманитарной катастрофы, многие европейские правительства пришли к выводу, что единственным способом сохранить «два государства» является официальное признание палестинского государства; это шаг к возрождению забытого решения. Общий поворот в Европе: После решения Испании, Ирландии, Норвегии, Швеции и некоторых других европейских стран в последние годы, давление на политическую конвергенцию в Европейском Союзе возросло. Этим решением Франция укрепила свою лидирующую позицию в европейском блоке в этой области. Баланс в ближневосточных отношениях: Париж, который в последние годы сталкивался с обвинениями в предвзятости по отношению к Израилю в мусульманском общественном мнении, теперь этим шагом стремится переопределить свой стратегический нейтралитет и восстановить доверие на Ближнем Востоке.

Признание Палестины Францией является поворотным моментом в легитимации палестинского государства на уровне международного права. В международной системе признание государств другими странами является одним из важнейших компонентов легитимности и осуществления суверенитета. До этого более 140 государств-членов ООН признали Палестину в качестве независимого государства, но это признание в основном происходило среди стран Глобального Юга или исламского мира.

Действия Франции означают, что одна из западных держав, постоянный член Совета Безопасности и ведущая страна Европейского Союза, впервые открыто признала суверенитет Палестины. Это дипломатический удар по монополии Израиля на повествование о конфликте и влияет на уравнение символической власти в Организации Объединенных Наций и международных институтах.

Международные последствия: Изменение дипломатической сцены

Решение Франции следует рассматривать в контексте постепенного, но решающего геополитического изменения в западном мире. Признание Палестины Парижем может привести к волне дипломатической легитимации палестинского государства. Особенно в условиях, когда уровень поддержки Израиля в общественном мнении западного мира резко упал; Китай, Россия и страны Глобального Юга полностью поддержали требования палестинцев; а демократическое крыло в Соединенных Штатах также постепенно начало раскалываться в своей безоговорочной поддержке Израиля.

Действия Франции могут подтолкнуть крупные страны, такие как Бельгия, Португалия и даже Италия, по этому пути. Появились сообщения о давлении некоторых членов парламента на правительство Великобритании с целью принятия Лондоном аналогичного решения Парижа. В этом случае Европейский Союз, который на протяжении многих лет страдал от двойственности во внешней политике по палестинскому вопросу, приближается к единой позиции.

На противоположной стороне Израиль в ответ на признание Палестины обвинил признавшие ее правительства в «поощрении терроризма». Эта реакция, с одной стороны, является признаком растущей изоляции Израиля на международной арене, а с другой – подтверждает разрыв между политическим экстремизмом в Тель-Авиве и более умеренными подходами на Западе.

В Соединенных Штатах, хотя администрация Трампа по-прежнему выступает против одностороннего признания Палестины, а госсекретарь США оценил действия Франции как неприемлемые, раскол в Конгрессе и растущее давление со стороны правозащитных организаций и академического сообщества могут в будущем создать почву для более серьезных изменений.

В конечном итоге, официальное признание Францией государства Палестина следует рассматривать как отправную точку для «переопределения легитимности» в палестинском вопросе. В мире, где легитимность больше не исходит исключительно из дула пистолета, а проистекает из воли международного сообщества, общественного мнения и приверженности международным принципам, Палестина восстанавливает свое положение как «жертва, оказывающая сопротивление» против «нелегитимного оккупанта».

Франция, этим шагом, не только отошла от своей двойственной традиции по отношению к Израилю и Палестине, но и создала более благоприятные условия для превращения Палестины в заслуживающего доверия правового, дипломатического и даже политического игрока на международной арене. Этот шаг, если он будет сопровождаться присоединением других европейских стран и давлением на Израиль, может стать частью пути к возрождению мира на Ближнем Востоке; мира, который больше, чем когда-либо, нуждается в «глобальной этике» и исторической справедливости.