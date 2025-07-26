Троекратное увеличение недоедания среди детей в Газе

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (a.s.) – ABNA – «Врачи без границ» заявили, что происходящее в секторе Газа является преднамеренным голоданием населения со стороны властей сионистского режима.

Эта международная организация подчеркнула, что Тель-Авив должен разрешить широкий доступ гуманитарной помощи в сектор Газа.

«Врачи без границ» отметили, что пациенты и гуманитарные работники в Газе в настоящее время борются за выживание. Число людей, страдающих от недоедания, с 18 мая увеличилось в четыре раза.

Эта международная организация подчеркнула, что средний показатель острого недоедания среди детей до пяти лет в Газе за последние 2 недели увеличился в три раза.