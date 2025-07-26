Нетаньяху: Признание Палестины Францией угрожает безопасности Израиля

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Байт (мир им) — ABNA — решение Франции о признании государства Палестина вызвало волну резких реакций в израильском режиме. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, осудив это решение, назвал его «опасным шагом в направлении усиления поддерживаемых Ираном сил».

По данным телеканала «Аль-Джазира», Нетаньяху заявил: «Мы решительно осуждаем решение президента Макрона о признании государства Палестина наряду с Тель-Авивом, особенно после массового убийства 7 октября 2023 года».

Он добавил: «Действие Франции вознаграждает терроризм и несет риск создания еще одного агента, зависимого от Ирана, как это произошло в Газе».

Премьер-министр Израиля продолжил: «[Независимое] палестинское государство в нынешних условиях будет служить платформой для уничтожения Израиля, а не сущностью для сосуществования с ним».

Он утверждал: «Палестинцы не стремятся создать государство рядом с Израилем, а хотят создать государство вместо Израиля».

Заместитель премьер-министра Израиля Ярив Левин также назвал решение президента Франции «пятном на челе Франции» и охарактеризовал его как «поддержку терроризма».

Левин подчеркнул: «Пришло время Израилю установить полный суверенитет над Западным берегом».

Он добавил: «Полный суверенитет Израиля над Западным берегом является справедливым и историческим ответом на неприемлемое решение Франции».

Тем временем, министр обороны израильского режима Исраэль Кац также в аналогичных заявлениях назвал действия Франции «позором для Франции и капитуляцией перед терроризмом».

Он заявил: «Мы никогда не позволим создать палестинский режим, который будет угрожать нашей безопасности и самому нашему существованию и подрывать наше историческое право на Землю Израиля».

Эти реакции возникают на фоне того, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил в четверг: «Париж признает государство Палестина и официально объявит об этом решении на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре».

Макрон написал в социальной сети X: «Мир возможен», и добавил, что Париж принял это решение «из-за своей исторической приверженности устойчивому и справедливому миру на Ближнем Востоке».

Он также подчеркнул «необходимость немедленного прекращения огня в Газе, освобождения всех сионистских пленных и масштабной доставки гуманитарной помощи народу Газы» и сказал, что «Газа должна быть безопасной и восстановленной».

Президент Франции ранее также заявлял, что «существование палестинского государства является не только моральным обязательством, но и политической необходимостью в нынешних условиях».

Он выразил надежду, что признание Палестины Францией побудит другие страны предпринять аналогичные шаги.

Решение Макрона было встречено с одобрением некоторыми европейскими странами. Испания, Ирландия и Швеция ранее признали Палестину. Германия, поддерживая решение о двух государствах, заявила, что «признание Палестины на данном этапе может послать неверный сигнал».

Сообщается, что Франция тесно сотрудничает с Великобританией в этом вопросе. В последних событиях около 60 депутатов парламента Великобритании от Лейбористской партии призвали Лондон немедленно признать Палестину в качестве независимого государства.