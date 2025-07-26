Саудовская Аравия: Решение Макрона по Палестине является историческим

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Байт (мир им) — ABNA — Министерство иностранных дел Саудовской Аравии приветствовало решение Франции о признании государства Палестина, назвав этот шаг «историческим решением». Как сообщает саудовское информационное агентство SPA, правительство Саудовской Аравии, поддерживая эту позицию, призвало другие страны сделать аналогичный шаг для урегулирования палестинского кризиса.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в четверг вечером: «Париж признает государство Палестина и официально объявит об этом решением на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре». Эти заявления Макрона получили широкое международное освещение и вызвали многочисленные положительные отклики.

Макрон подчеркнул в социальной сети X, что «мир возможен», и Париж принял это решение «из-за своей исторической приверженности устойчивому и справедливому миру на Ближнем Востоке». Президент Франции также подчеркнул «необходимость немедленного прекращения огня в Газе, освобождения всех сионистских пленных и масштабной доставки гуманитарной помощи народу Газы».

Кроме того, Макрон призвал к «разоружению ХАМАС» и подчеркнул необходимость восстановления Газы и создания устойчивой безопасности в этом регионе. Ранее он также отмечал, что существование палестинского государства «является не только моральным обязательством, но и политической необходимостью в нынешних условиях».

Макрон выразил надежду, что признание Палестины Францией побудит другие правительства предпринять аналогичные шаги. Он сказал, что этот процесс также может способствовать двустороннему признанию между другими странами и Израилем и создать основу для установления прочного мира.