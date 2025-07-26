Жесткое заявление Аятоллы Систани о преступлениях Израиля в Газе / Массовый голод потрясает совесть

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Байт (мир им) — ABNA — на фоне продолжающихся убийств и блокады угнетенного палестинского народа в секторе Газа, Его Светлость Великий Аятолла Систани (да продлится его тень) в жестком заявлении предупредил о гуманитарной катастрофе в этом регионе, вызванной голодом и нехваткой продовольствия, и призвал исламские страны действовать ответственно и немедленно, чтобы положить конец этой ситуации.

Полный текст перевода этого заявления на персидский язык, который раскрывает глубокую обеспокоенность религиозного авторитета шиитского мира по поводу страданий палестинских гражданских лиц, приводится ниже:

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. После почти двух лет непрерывных убийств и разрушений, которые привели к сотням тысяч мучеников и раненых, а также к полному разрушению городов и жилых комплексов, угнетенный палестинский народ в секторе Газа в эти дни страдает от крайне тяжелых условий жизни; особенно из-за острой нехватки продовольствия, что привело к массовому голоду, который не пощадил даже детей, больных и пожилых людей.

Хотя от оккупационных сил не ожидается ничего, кроме этой ужасной жестокости в рамках их постоянных усилий по выселению палестинцев со своей земли, ожидается, что страны мира, особенно арабские и исламские страны, не допустят продолжения этой великой гуманитарной катастрофы, а удвоят свои усилия по ее прекращению и приложат все свои силы, чтобы заставить оккупационный режим и его сторонников обеспечить возможность быстрейшей доставки продовольствия и других предметов первой необходимости невинным гражданским лицам.

Душераздирающие сцены всеобщего голода в Газе, которые публикуются в СМИ, не оставляют равнодушной совесть ни одного справедливого человека, как сказал Амир аль-Муминин Али ибн Аби Талиб по поводу нападения на женщину на исламских землях: «Если мусульманин умрет от горя из-за этого события, он не достоин порицания, а скорее, достоин этого в моих глазах». (29 Мухаррама 1447 г. хиджры) соответствует (3 Мордада 1404 г. хиджры) Офис Великого Аятоллы Систани (да продлится его тень) Наджаф Ашраф