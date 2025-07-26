Йеменцы атаковали город Беэр-Шева на юге Израиля гиперзвуковой ракетой

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Байт (мир им) — ABNA — армия Израиля заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. Тем временем, израильские системы предупреждения включили сирены тревоги в районах Западного берега, пустыни Негев и вокруг Мертвого моря.

Ранее армия Израиля сообщала, что обнаружила запуск ракеты из Йемена и пытается ее перехватить. Одновременно в социальных сетях появились видеозаписи, на которых слышны звуки взрывов, предположительно вызванных израильской противовоздушной обороной.

С другой стороны, вооруженные силы Йемена заявили, что провели специальную операцию, выпустив «гиперзвуковую» ракету по городу Беэр-Шева на юге Израиля.

Представитель вооруженных сил Йемена Яхья Сари также заявил, что группировка атаковала жизненно важные цели в городах Эйлат, Ашкелон и Хадера тремя беспилотниками.

Он предупредил, что рассматриваются дополнительные варианты эскалации атак, и эти действия предпринимаются в ответ на продолжающуюся агрессию, блокаду, голодную войну и геноцид в Газе.

Эти атаки происходят на фоне того, что вооруженные силы Йемена в последние недели увеличили свои ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты, включая аэропорт Бен-Гурион и порт Эйлат.