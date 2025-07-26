Сионистский режим уничтожил десятки тысяч тонн гуманитарной помощи в секторе Газа

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (a.s.) – ABNA – нападения «сионистских гражданских лиц» на грузовики с гуманитарной помощью, прибывающие из Иордании, продолжаются, и Газа вновь находится на грани крупной катастрофы из-за нехватки помощи и продовольствия.

Переходы Рафах и Керем Шалом неактивны из-за террористической военной деятельности Израиля в Рафахе. Переход Эрез на севере также неактивен из-за нападений «израильских гражданских лиц».

Оккупационный режим Израиля сообщил, что оккупационная армия уничтожила десятки тысяч партий помощи, включая большое количество продовольствия, предназначенного для жителей Газы, на фоне беспрецедентного голода в осажденном секторе.

Израильская вещательная организация со ссылкой на военные источники сообщила, что уничтоженная помощь включала 1000 грузовиков с продовольствием и медикаментами.

Эти источники добавили: «Тысячи упаковок находятся под солнцем, и если они не будут перевезены в Газу, мы будем вынуждены их уничтожить».

Они утверждали, что уничтожение гуманитарной помощи произошло из-за дефектов в механизме распределения помощи в Газе.

Уничтожение тысяч тонн помощи, отправленной в Газу оккупационной армией, происходит в то время, когда сектор Газа борется с голодом, охватившим почти 2,3 миллиона человек.

Это действие также происходит на фоне глобальных демонстраций и призывов политических лидеров и международных организаций оказать давление на Израиль, чтобы он разрешил ввоз помощи в сектор Газа и прекратил свою почти двухлетнюю войну против Газы.

В последние дни многие города мира стали свидетелями массовых маршей, осуждающих блокаду, наложенную Израилем на сектор Газа, и голод его жителей.

Эти марши сопровождались растущими призывами к немедленному прекращению огня и обеспечению неограниченного потока гуманитарной помощи. В последних заявлениях, осуждающих голод населения сектора Газа, Майкл Фахри, специальный докладчик ООН по праву на питание, призвал ввести санкции против Израиля, подчеркнув, что осуждений недостаточно.

В интервью Al Jazeera он сказал, что Израиль препятствует ввозу помощи, которая скопилась на границе на глазах у всего мира. Он подчеркнул необходимость продолжения усилий арабов по доставке помощи в Газу.