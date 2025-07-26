Арагчи и Бен Фархан ас-Сауди обсудили ситуацию в Газе и региональные события

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Байт (мир им) — ABNA — министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Арагчи в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом обсудил региональные и международные события.

Министр иностранных дел Ирана, ссылаясь на крайне критическую ситуацию в Газе, возникшую в результате эскалации преступлений сионистского режима, особенно продовольственной и медицинской блокады этого сектора и лишения его угнетенного народа воды и продовольствия, подчеркнул необходимость использования всех возможностей, таких как Организация исламского сотрудничества и другие международные механизмы, для прорыва этой блокады и доставки первой помощи, и призвал к прекращению геноцида в Палестине.

Он также осудил действия Кнессета, парламента сионистского режима, по навязыванию оккупационного господства на Западном берегу, назвав это признаком экспансионистской и беззаконной сущности этого режима, и добавил: «Вопиющие нарушения прав человека на Западном берегу выявляют зловещие намерения сионистов в их стремлении к полному уничтожению Палестины как независимой территории, народа и идентичности, и решительная позиция Организации исламского сотрудничества и большинства стран мира в осуждении этого шага является очень важной и значимой».

Арагчи также был проинформирован о последних событиях в переговорах Ирана с тремя европейскими странами.

В ходе этого телефонного разговора обе стороны, подчеркнув необходимость немедленных и практических действий для поддержки народа Газы и прекращения преступлений против палестинцев, обсудили использование региональных и международных возможностей, включая Организацию исламского сотрудничества и совместные исламско-арабские механизмы. Министр иностранных дел Саудовской Аравии также заявил о готовности своей страны к сотрудничеству в достижении этой важной цели.