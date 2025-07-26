Послание Лидера Революции: Сохранение национального единства — обязанность каждого из нас

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Байт (мир им) - ABNA - по случаю сорокового дня мученической смерти группы наших соотечественников, способных военачальников и выдающихся ученых-ядерщиков страны от рук злого и преступного сионистского режима, Его Светлость Аятолла Хаменеи опубликовал послание.

Текст послания Верховного лидера Исламской революции следующий:

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного.

Гордый народ Ирана!

Настал сороковой день мученической смерти группы наших дорогих соотечественников, среди которых были способные военачальники и выдающиеся ученые-ядерщики. Этот удар был нанесен злой и преступной сионистской правящей группой, которая является подлым и упрямым врагом иранского народа. Несомненно, потеря таких командиров, как мученики Багери, Салами, Рашид, Хаджизаде, Шадмани и другие военные, а также таких ученых, как мученики Тегеранчи, Аббаси и другие ученые, тяжела для любого народа. Но глупый и недальновидный враг не достиг своей цели. Будущее покажет, что и военное, и научное движение будут развиваться быстрее, чем в прошлом, к высоким горизонтам, если Бог даст.

Наши мученики сами выбрали путь, на котором возможность достижения высокого статуса мученичества была немалой, и в конце концов они достигли того, о чем мечтают все самоотверженные люди; да будет это им благом; но горечь этого для иранского народа, особенно для семей мучеников, и особенно для тех, кто знал их близко, тяжела, горька и болезненна.

В этом инциденте также ясно видны яркие моменты. Во-первых, терпение, стойкость и духовная сила оставшихся в живых, что само по себе не наблюдалось нигде, кроме как в преобразованиях Исламской Республики Иран. Во-вторых, стойкость и стабильность органов, находящихся под руководством мучеников, которые не позволили этому тяжелому удару лишить возможностей и прервать их движение. И в-третьих, великолепие чудотворной стойкости иранского народа, которое проявилось в их единстве, духовной стойкости и твердой решимости стоять как одно целое на поле битвы. Исламский Иран в этом инциденте еще раз показал прочность своих основ. Враги Ирана бьют по холодному железу.

Исламский Иран будет становиться сильнее день ото дня с Божьей помощью.

Важно, чтобы мы не забывали об этой истине и об обязанности, которая лежит на нас из-за нее. Сохранение национального единства — обязанность каждого из нас. Необходимый темп в развитии науки и техники во всех областях — обязанность научных элит. Сохранение достоинства и чести страны и народа — безоговорочная обязанность ораторов и писателей. Постоянное оснащение страны средствами защиты национальной безопасности и независимости — обязанность военачальников. Серьезность, настойчивость и доведение дел страны до конца — обязанность всех ответственных исполнительных органов. Духовное руководство, озарение сердец и наставление в терпении, спокойствии и стабильности народа — обязанность духовенства. И сохранение революционного пыла, энтузиазма и сознательности — обязанность каждого из нас, особенно молодежи. Да преуспеет Всевышний и Милосердный Аллах всех.

Мир иранскому народу, и мир молодым мученикам, мученицам и детям-мученикам, и всем мученикам и их скорбящим.

И мир вам и милость Аллаха. Сейед Али Хаменеи 3 августа 1404 г.