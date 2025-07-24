Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (Абна) со ссылкой на Associated Press, комитет, связанный с правительством Джулани в Сирии, объявил, что в результате широкомасштабного межобщинного насилия в прибрежных районах страны в начале марта 2025 года погибли по меньшей мере 1443 человека. Эти акты насилия в основном были зарегистрированы в районах с алавитским населением, и среди жертв были десятки детей и женщин.

В упомянутом отчете добавляется, что эти беспорядки начались с нападений вооруженных групп на гражданское население и продолжились ответными действиями некоторых жителей. Лидеры правительства Джулани подчеркнули, что эти конфликты не имели идеологического характера (!) и в основном были вызваны мотивами мести и местными чувствами!

Согласно официальной информации, было выявлено более 300 подозреваемых, из которых 37 были задержаны, и расследование продолжается. Местные источники также сообщили о широкомасштабном разрушении общественного имущества и жилых домов.

Эксперты предупредили, что продолжение этого насилия может негативно сказаться на процессе политического и безопасного восстановления страны, который находится в хрупком состоянии.

Учитывая, что силы под командованием Джулани сами являются главной причиной этой бойни, кажется, что заявленное число погибших алавитов и друзов намного выше, чем было объявлено сирийскими террористами.