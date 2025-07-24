Премьер-министр Ирака Подчеркнул Официальный Статус Хашд аш-Шааби

Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (Абна), после телефонного разговора между государственным секретарем США Марко Рубио и премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа аль-Судани одним из главных вопросов обсуждения стал новый закон об организации Хашд аш-Шааби, который в настоящее время рассматривается в Палате представителей Ирака.

Аль-Судани в этом разговоре подчеркнул: «Разработка этого закона является частью процесса реформ безопасности его правительства и реализуется в соответствии с официальной программой, утвержденной парламентом».

Он добавил: «Как и такие учреждения, как разведка и национальная безопасность, Хашд аш-Шааби также является официальным военным институтом, который действует под командованием главнокомандующего вооруженными силами».

Заявления аль-Судани прозвучали на фоне того, что Соединенные Штаты в официальном заявлении выразили серьезную обеспокоенность по поводу этого закона, назвав его фактором, способствующим усилению влияния Ирана и ослаблению суверенитета Ирака.

Аль-Судани далее подчеркнул приверженность правительства Ирака закону, национальному суверенитету и необходимости реформирования структур безопасности, заявив: «Целью этого закона является институционализация правовой и административной основы существующих сил».