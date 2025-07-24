Всемирный союз мусульманских улемов: Прекращение геноцида в Газе — религиозный долг

Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (Абна), Всемирный союз мусульманских улемов выступил с заявлением, призывающим к немедленному прекращению войны в Газе и подчеркивающим, что прекращение «геноцида в секторе Газа является религиозным, моральным и человеческим долгом».

Эта международная религиозная организация, ссылаясь на массовые убийства мирных жителей, особенно женщин и детей, предупредила, что продолжение нынешней ситуации будет иметь опасные последствия для безопасности региона и мира.

Союз заявил, что действия сионистского режима нарушают гуманитарные принципы и международное право, и призвал международное сообщество и международные организации немедленно вмешаться, чтобы остановить военные операции.

В заявлении также подчеркивается ответственность исламской уммы за защиту угнетенных палестинцев и поддержку их законного сопротивления.

Мусульманские улемы призвали исламские правительства занять решительную и единую позицию и усилить политическое и правовое давление на сионистский режим.

Всемирный союз мусульманских улемов также призвал к немедленному открытию пограничных переходов и отправке гуманитарной помощи в Газу, а также раскритиковал молчание некоторых стран по поводу продолжения этого кризиса.