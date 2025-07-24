Задержана женщина по обвинению в попытке покушения на Нетаньяху

Как сообщает информационное агентство Ахль аль-Байт (Абна), израильские СМИ утверждают, что ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) арестовал пожилую женщину в центре оккупированных территорий по подозрению в попытке и планировании покушения на премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По данным израильских СМИ, эта женщина намеревалась взорвать Нетаньяху с помощью бомбы.

Одновременно с этим полиция израильского режима также заявила: «В сотрудничестве с ШАБАК мы задержали женщину, которая в сговоре с другими пыталась убить премьер-министра. Эта женщина является жительницей центра Израиля и намеревалась взорвать Нетаньяху с помощью бомбы».

Полиция израильского режима объявила, что расследование в отношении этой женщины продолжается, и ей предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения террористического акта.

Более подробная информация пока не поступала.