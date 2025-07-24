Пезешкиан: Заявление Трампа о прекращении ядерной программы Ирана — это иллюзия

Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (Абна), президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу «Аль-Джазира» заявил, что Иран готов противостоять любой военной акции сионистского режима, и что заявления об уничтожении ядерной программы Ирана — это не более чем иллюзия.

В своем первом телевизионном интервью после 12-дневной навязанной войны против Ирана в прошлом июне (23 хордад) он сказал, что вооруженные силы Ирана готовы наносить удары вглубь оккупированных территорий.

Президент Ирана сослался на смертоносные удары Ирана по глубине оккупированных территорий и подчеркнул, что Тель-Авив скрывает свои потери.

Пезешкиан заявил: «Сионистский режим препятствует любым сообщениям об успехе иранских ракетных ударов, но его требование о прекращении войны свидетельствует о многих фактах. Израиль пытался ослабить и раздробить систему Исламской Республики, создавая хаос и целенаправленные атаки, но потерпел неудачу на этом пути».

Президент Ирана подчеркнул: «Иран не хочет войны и не считает, что прекращение огня окончательно. Иран будет защищать себя всеми силами. Иран не подчинился и не подчинится. Мы уделяем внимание дипломатии и диалогу».

Говоря о недавнем нападении США на иранские ядерные объекты и заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что эти нападения «покончили» с ядерной программой Ирана, Пезешкиан назвал это иллюзией и сказал: «Наш ядерный потенциал находится в умах наших ученых, а не на ядерных объектах. Мы настаиваем на продолжении ядерной программы Ирана и обогащении урана в рамках международного права».

Президент Ирана, отметив, что Тегеран не стремится к ядерному оружию, подчеркнул: «Будущие переговоры с США должны быть основаны на взаимной выгоде и принципе "выиграл-выиграл"».

Пезешкиан далее упомянул о широкой поддержке региональными странами Ирана во время 12-дневной навязанной войны сионистского режима против Ирана и назвал это беспрецедентным.

Он говорил о готовности Ирана разработать концепцию совместной коллективной безопасности с арабскими соседями и другими странами региона, а также подчеркнул по поводу нападения Ирана на базу Аль-Удейд в Катаре: «Иран не нападал на Катар и его народ, а напал на американскую базу, которая атаковала Иран. Мы понимаем позицию и чувства катарцев и в тот же день беседовали с эмиром Катара».

Говоря о попытке сионистского режима убить его во время недавней войны, Пезешкиан сказал, что целью было убийство высокопоставленных политических деятелей после убийства военных командиров для создания хаоса и свержения режима.