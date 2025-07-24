Гариб-Абади: Иран не стремится к войне, но решительно ответит на любую агрессию

Как сообщает Международное информационное агентство Ахль-аль-Байт (Абна), Казем Гариб-Абади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, сегодня вечером (вторник), 21 июля, присутствовал и выступил на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций под названием «Повышение международного мира и безопасности через многосторонность и мирное урегулирование споров».

Он сказал: «К сожалению, сегодня наш мир все чаще сталкивается с односторонностью, использованием санкций в качестве инструмента, явным нарушением Устава Организации Объединенных Наций и пренебрежением международным правом».

Более 300 войн и вооруженных конфликтов с десятками миллионов погибших и раненых

Гариб-Абади добавил: «Священный Коран в суре Аль-Маида, аят 32, гласит: „По этой причине Мы предписали сынам Израиля: кто убьет душу не за душу или не за распространение нечестия на земле, тот как будто убил всех людей. А кто сохранит жизнь человеку, тот как будто сохранил жизнь всем людям“.» Заместитель министра иностранных дел сказал: «Со времени создания Организации Объединенных Наций и деятельности Совета Безопасности за последние восемь десятилетий произошло более 300 войн и вооруженных конфликтов с десятками миллионов погибших и раненых. Десятки законных правительств были свергнуты из-за иностранного вмешательства, главным образом со стороны США. Более 80 резолюций Совета Безопасности были ветированы США как постоянным членом Совета Безопасности».

3000 террористических операций Израиля

Гариб-Абади добавил: «Израильский режим, который даже использует воду и пищу в качестве оружия против невинных людей, за последние восемь десятилетий провел более 3000 террористических операций, переместил более семи миллионов палестинцев, убил и ранил сотни тысяч и задержал более миллиона палестинцев». Он продолжил: «Это тот же режим, который совершал военную агрессию против своих соседей, не является членом ни одного договора о разоружении и нераспространении оружия массового уничтожения, и хранит сотни ядерных боеголовок в своем арсенале, и вы знаете, какие ужасные последствия ядерное оружие в руках такого преступного режима имеет для международного мира и безопасности».

Заместитель министра иностранных дел заявил: «За тот же период, несмотря на безоговорочную поддержку США и вето на более чем 55 резолюций, представленных против преступлений этого режима в Совете Безопасности, более 550 резолюций против этого режима были приняты Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, Советом Безопасности Организации Объединенных Наций и Советом по правам человека, но ни одна из них не была реализована из-за поддержки некоторых стран, претендующих на защиту прав человека и международного мира и безопасности».

Мученическая смерть 1100 человек

Он сказал: «С таким послужным списком преступлений и агрессии на рассвете 13 июня 2025 года сионистский режим под руководством военного преступника – ордер на арест которого был выдан Международным уголовным судом – начал вооруженные нападения на Исламскую Республику Иран в акте агрессии и в явное нарушение Устава Организации Объединенных Наций и основных принципов международного права. США, постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, впоследствии, в полном сговоре с агрессивным израильским режимом, предприняли серию атак на три мирных ядерных объекта Ирана, находящихся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии».

Гариб-Абади добавил: «Представитель режима в своих обманчивых заявлениях в этом Совете 20 июня утверждал, что военная агрессия против Ирана была осуществлена в полном соответствии с международным правом и с соблюдением принципов различия и пропорциональности, и что были атакованы исключительно военные цели!» Он сказал: «Я информирую Совет Безопасности, что военная агрессия и кампания семейных террористических актов этого режима привели к мученической смерти 1100 человек, включая 132 женщины и 45 детей, 26 медицинских работников, ранения 5750 человек, разрушение более 8200 жилых единиц, 17 больниц и медицинских учреждений, 11 машин скорой помощи и некоторых гражданских инфраструктур в Иране. Этот преступный режим в результате нападения на тюрьму Эвин в Тегеране убил более 70 невинных людей, включая семьи заключенных. В другом акте агрессии, чтобы убить университетского профессора, режим убил 15 членов его семьи! В другом вооруженном акте режим обстрелял 14-этажное жилое здание, убив 60 человек, включая 20 детей».

Мы не угрожали США вооруженным нападением

Гариб-Абади добавил: «Представитель США в своем письме от 27 июня председателю Совета Безопасности, оправдывая агрессию против мирных ядерных объектов Ирана, бесстыдно заявил, что эти нападения были осуществлены в рамках статьи 51 Устава Организации Объединенных Наций и для устранения угрозы иранской ядерной программы для израильского режима и международного мира и безопасности». Он сказал: «Иран не нападал на какую-либо страну на протяжении последних столетий. Мы не угрожали США вооруженным нападением. У нас нет военных баз вокруг США. Но у США есть более 5 тысяч ядерных бомб, и они использовали это нечеловеческое оружие против невинных людей Японии, у них более 700 военных баз в более чем 130 странах с сотнями тысяч военнослужащих, они создали множество военных баз в регионе Персидского залива и вокруг Ирана. Является ли Иран угрозой международному миру и безопасности или США?»

Этот высокопоставленный иранский дипломат сказал: «Ядерная программа Ирана всегда была мирной и находилась под строгим надзором Агентства. Более трех десятилетий сионистский режим говорит об иранской атомной бомбе и обманывает общественное мнение и некоторые страны, но где эта атомная бомба?! Разве не смешно, что режим, который сам обладает всеми видами оружия массового уничтожения и не является членом соответствующих международных договоров, и чья темная история за 8 десятилетий полна агрессии, преступлений и зверств, выдвигает необоснованные обвинения против члена Договора о нераспространении ядерного оружия?» Заместитель министра иностранных дел сказал: «Утверждение о самообороне в соответствии со статьей 51 Устава действительно, когда происходит вооруженное нападение, и в отсутствие такого нападения применение силы будет считаться агрессией. Однако США и сионистский режим не подвергались вооруженному нападению со стороны Ирана».

Министр обороны Франции признал военное участие в поддержке режима

Гариб-Абади продолжил: «В то время как большинство стран осудили агрессию сионистского режима и США против моей страны, три европейские страны, Совет Безопасности, Совет управляющих и Международное агентство по атомной энергии, а также Генеральный директор Агентства действовали предвзято и не выполнили свои обязанности. Обратите внимание, что Иран подвергся агрессии со стороны двух режимов, обладающих ядерным оружием, но США и их сторонники препятствовали принятию резолюций в Совете Безопасности и Совете управляющих. Канцлер Германии назвал агрессию сионистского режима «грязной работой для них». Министр обороны Франции признал военное участие в поддержке режима. Премьер-министр Великобритании в политических и необоснованных заявлениях, назвав мирную ядерную программу Ирана угрозой, узаконил нападения. Генеральный директор Агентства вместо осуждения этих нападений по-прежнему стремится инспектировать целевые объекты, конечно, для определения степени воздействия нападений на ядерные объекты».

Нападение на атомные объекты под гарантиями является серьезным преступлением

Этот высокопоставленный иранский дипломат сказал: «Эти молчания, эта поддержка агрессии и это бездействие ставят под угрозу верховенство закона на международном уровне. Это ли та многосторонность и поддержание международного мира и безопасности, которые отстаивает этот Совет? Это ли та справедливость, которую Устав обещал человечеству? Если Совет Безопасности не может выполнить свою ответственность, какой орган должен защищать международный мир и безопасность?» Он добавил: «Нападение на атомные объекты под гарантиями является серьезным преступлением. Что может означать для государств-членов Агентства непринятие резолюции с осуждением в Совете управляющих и Совете Безопасности, а также неосуждение нападений Генеральным директором Агентства и некоторыми постоянными членами Совета Безопасности?! Почему эти страны и учреждения молчат о том, что сионистский режим остается вне Договора о нераспространении ядерного оружия и развивает свою программу ядерного оружия?! Разве это молчание не посылает таким странам, как Иран, сообщение о том, что если вы не являетесь членом Договора о нераспространении ядерного оружия, вы не только не имеете обязательств, но и будете вознаграждены и будете пользоваться иммунитетом?!»

Нарушение императивной нормы «запрет агрессии»

Он добавил: «Согласно международному праву, совершение международно-противоправного деяния влечет за собой международную ответственность, и нарушитель обязан возместить ущерб и не повторять его». Этот высокопоставленный иранский дипломат сказал: «Исламская Республика Иран, наряду с решительной и законной защитой своего народа и своей территории, будет отстаивать все свои права на достижение справедливости через дипломатические, правовые и судебные международные каналы, включая международные суды и трибуналы. Государствам запрещено признавать ситуации, возникшие в результате нарушения императивных норм международного права, в противном случае это повлечет за собой международную ответственность для них. Агрессивные действия израильского режима и США против Ирана являются нарушением императивной нормы «запрет агрессии», и третьим государствам не разрешается признавать их законными действиями и предоставлять помощь или содействие в сохранении таких ситуаций».

Три европейские страны не имеют правового статуса

Этот высокопоставленный иранский дипломат сказал: «Государство, обладающее ядерным оружием в рамках Договора о нераспространении, и режим, обладающий ядерным оружием вне Договора, совершили военное нападение на ядерные объекты государства-участника Договора о нераспространении, которые находились под гарантиями Международного агентства по атомной энергии. Теперь три европейские страны, две из которых являются постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и нарушили положения резолюции 2231 этого же Совета, объявили о своем намерении восстановить санкции Совета Безопасности, которые были введены два десятилетия назад из-за деятельности тех же объектов, которые были атакованы и, как они утверждают, уничтожены, и которые были прекращены в результате СВПД». Он добавил: «Такой уровень двойных стандартов и пренебрежения принципами и целями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций со стороны самих членов действительно непостижим».

Гариб-Абади заявил: «Три европейские страны не имеют правового статуса, и поскольку они не выполнили свои ключевые обязательства в рамках СВПД и поддержали агрессора во время недавней агрессии, любая попытка активировать механизм возврата санкций, тем более в отношении соглашения, которое не действует уже 7 лет, будет считаться злоупотреблением и незаконной, и должна быть отклонена».

История рассудит

Этот высокопоставленный иранский дипломат сказал: «Мы считаем, что мир достигается не бомбами и принуждением, а через уважение прав, справедливости и дипломатии. Нормализация агрессии должна быть прямо отвергнута». Он сказал: «Совет Безопасности не должен становиться инструментом в руках интересов определенных держав, а должен быть защитником справедливости, мира и безопасности для всех стран, независимо от их размера, мощи или политической ориентации».

Гариб-Абади добавил: «К сожалению, мы должны прямо заявить, что Совет Безопасности не смог или не захотел дать адекватный и решительный ответ на явные агрессии против национального суверенитета некоторых стран, военную оккупацию территорий, геноцид, незаконные экономические блокады и поддержку государственного терроризма. Список этих неудач длинный и тревожный». Он заявил: «История рассудит, выполнил ли Совет Безопасности свою важную миссию перед народами должным образом. Возможность для исправления, пересмотра и возвращения к основным принципам Устава Организации Объединенных Наций все еще существует, но эта возможность не вечна».

Никто не должен ошибаться

Он, заявив, что Иран является миролюбивой страной, напомнил: «Но пусть никто не ошибается. Мы будем стоять единым фронтом и решительно против агрессии и преподадим агрессорам суровый урок». Гариб-Абади продолжил: «Недавние агрессии произошли в то время, когда мы находились в разгаре ядерных переговоров с США, что само по себе указывает на то, что США не были искренни в переговорах, и ядерная программа — не более чем предлог. Враги Ирана нацелились на независимость и национальное единство Ирана, но наши мощные вооруженные силы и наш объединенный народ полностью их разочаровали. Иран стоит гордо и непоколебимо». Заместитель министра иностранных дел сказал: «Мы не стремились к войне, но мы будем яростно защищать наш народ и нашу страну, как лев. Агрессоры должны знать, что их заговоры провалятся, и Иран останется устойчивым».