Арест мусульманского священнослужителя в Огайо и массовые протесты его сторонников

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, Айман Сулейман, мусульманский священнослужитель египетского происхождения, проживающий в штате Огайо, США, был арестован после обращения в иммиграционную службу для выяснения своего правового статуса. Иммиграционные власти США утверждают, что Сулейман не имеет права продолжать получать убежище из-за его предыдущего членства в религиозной организации в Египте, которая, по их словам, связана с терроризмом.

Сулейман, который ранее работал журналистом во время египетской революции, иммигрировал в США в 2014 году и получил убежище в 2018 году. До своего ареста он работал священнослужителем в Детской больнице Цинциннати.

Арест этого священнослужителя вызвал широкую реакцию на местном и национальном уровнях. В знак протеста против этого действия группа его сторонников собралась на мосту Роблинга между Цинциннати и Ковингтоном. Полиция вмешалась, арестовав 13 человек, включая двух журналистов, и обвинив их в нарушении общественного порядка и препятствовании работе экстренных служб.

В настоящее время федеральный суд запретил перевод Сулеймана из Огайо, и слушание по его ходатайству об освобождении под залог состоится в ближайшее время. Его адвокаты подчеркивают, что в случае его возвращения в Египет его жизнь окажется в серьезной опасности.