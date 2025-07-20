Появление мусульманского представителя Нью-Йорка раскрыло масштабы исламофобии в Нью-Йорке

Появление Захрана Кавама Мамдани, мусульманского представителя городского совета Нью-Йорка индийского происхождения, на праймериз Демократической партии раскрыло структурные масштабы исламофобии в американской политике.

Согласно отчету «Guardian», победа Мамдани на предварительных выборах в городской совет Нью-Йорка привела к усилению исламофобских атак, включающих использование искаженных изображений, ложных обвинений в антисемитизме и критику его образа жизни.

Автор статьи, Ахмед Мур, объясняет этот процесс исламофобией после 11 сентября, которая все еще укоренилась в институтах и политических течениях.

Отчет веб-сайта Vox также подтверждает, что Мамдани, мусульманский и иммигрантский политик, выдвинутый от Демократической партии, стал мишенью широкомасштабных «расистских и исламофобских атак»; включая утверждения о планировании создания шариата! Хотя ни одно из этих утверждений не было подтверждено.

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) осудил противников Мамдани и потребовал, чтобы официальные лица решительно осудили расистские высказывания. Организация отмечает, что всего через день после объявления победы Мамдани было опубликовано более 6200 твитов, содержащих оскорбительные высказывания в его адрес.

Победа Мамдани является предвестником значительных изменений; он является первым мусульманским и азиатско-американским кандидатом, имеющим шанс попасть в городской совет Нью-Йорка, и получил широкую поддержку от правозащитных и социальных движений в Нью-Йорке.