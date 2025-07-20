Ватикан требует объяснений от сионистского режима по поводу нападения на церковь в Газе

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, Ватикан выразил сомнение в заявлениях официальных лиц сионистского режима относительно нападения на католическую церковь в секторе Газа, которое они назвали «непреднамеренной ошибкой», и потребовал предоставления официальных и полных объяснений по этому поводу.

Нападения на церкви и христианское имущество в Газе показывают попытку сионистского режима разорвать палестинское общество и завершить проект перемещения населения с помощью войны и голода. В четверг истребители сионистского режима напрямую атаковали церковь Святого Семейства в центре города Газа, что привело к гибели и ранениям нескольких человек, включая священника этой церкви, и нанесло значительный ущерб ее зданию.

В связи с этим кардинал Пьетро Паролин, высокопоставленный представитель Ватикана, в интервью итальянскому телеканалу «Rai» заявил: «Учитывая сообщения о гибели трех человек в результате нападения на церковь Святого Семейства в городе Газа и ранениях девяти других, включая итальянского священника церкви, произошедшее требует полного объяснения со стороны Израиля».

По сообщению палестинского информационного агентства «Маа», Паролин сказал: «Реакции и заявления, опубликованные Израилем до сих пор, были недостаточными и не соответствовали масштабу произошедшего, и мы имеем полное право сомневаться, что произошедшее было лишь военной ошибкой».

До этого интервью Папа Лев XIV, лидер католиков мира, и Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, провели телефонный разговор по поводу произошедшего, подробности которого пока не разглашались.

Ватикан в своем заявлении подчеркнул: «Нападения на места отправления культа являются серьезным нарушением международного гуманитарного права, и мы требуем уважения к местам отправления культа и обеспечения защиты жизней мирных жителей при любых обстоятельствах».