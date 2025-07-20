Призыв к всеобщей забастовке на Западном берегу

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, различные группы на Западном берегу призвали жителей региона к всеобщей забастовке в поддержку сектора Газа.

Ожидается, что жители Западного берега сегодня, в воскресенье, в соответствии с этим призывом, объявят о своем несогласии с блокадой сектора Газа и голодом, которым страдают жители этого района, путем всеобщей забастовки.

Палестинское исламское движение сопротивления (ХАМАС) также в заявлении в поддержку этой инициативы призвало исламские и арабские нации превратить сегодняшний и будущие дни в дни гнева против политики оккупантов.

Это движение призвало свободных людей исламских и арабских наций и других свободных людей мира присоединиться к этой кампании, проводя массовые демонстрации, проявляя солидарность и забастовки, чтобы спасти жителей сектора Газа от смертельной угрозы голода и жажды.

Движение ХАМАС также призвало всех свободных людей мира выразить солидарность с сектором Газа посредством политического, дипломатического, парламентского, рабочего и студенческого давления и продолжать поддерживать палестинский народ до тех пор, пока не будет прекращена варварская война и не будет снята блокада этого района.