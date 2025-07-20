Министр обороны Израиля: Юг Сирии останется безъядерной зоной

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna – газета «Jerusalem Post» со ссылкой на министра обороны сионистского режима «Исраэля Каца» сообщила, что южный регион Сирии должен оставаться зоной, свободной от оружия.

Кац, ссылаясь на недоверие Израиля к Ахмеду аш-Шараа, главе временного правительства Сирии, подчеркнул: «Группы, которые сегодня нападают на друзов, завтра будут нападать на Израиль».

Он также объявил о своем соглашении с министром обороны США «Питом Хиггинсом» о проведении совместных действий по обеспечению безопасности интересов Израиля и США на Ближнем Востоке.

Кац сказал, что на эффективной встрече в Пентагоне он обсудил стратегические и региональные вопросы со своим американским коллегой.

В связи с этим израильские СМИ сообщили, что две тысячи друзских военнослужащих и сотрудников службы безопасности в израильской армии выразили готовность сражаться рядом с друзами, проживающими в сирийской провинции Сувейда.

Параллельно с этим Министерство здравоохранения сионистского режима также объявило о подготовке к отправке медицинского оборудования и медикаментов в сирийскую провинцию Сувейда. Согласно сообщениям, эта помощь будет перевезена через израильские силы безопасности и военные ведомства после получения необходимых разрешений.

В прошлую среду Израиль нанес массированные авиаудары по Дамаску, в ходе которых были атакованы здания Министерства обороны, Генерального штаба армии и окрестности президентского дворца. После этих атак израильские силы были переброшены на оккупированные Голанские высоты. Израильские власти заявили, что эти действия были предприняты для защиты друзов на юге Сирии.

В этой связи премьер-министр сионистского режима Биньямин Нетаньяху в видеообращении заявил, что израильская армия работает на благо друзов в Сирии.

Напротив, некоторые друзские лидеры в регионе Сувейда призвали к международному вмешательству, которое включало прямую просьбу о помощи от Израиля.

Согласно сообщениям, израильская армия заявила, что одновременно с нападением на Генеральный штаб армии она нанесла удары по нескольким военным целям в Дамаске и вокруг президентского дворца. Также были атакованы другие районы, включая города Катана, Дараа и ведущие к ним дороги на юге Сирии.