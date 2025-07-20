Демонстрации иорданцев в поддержку жителей Газы

о сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, источники новостей сообщили, что тысячи иорданских граждан провели демонстрации, осуждая блокаду и голод, которым подвергаются жители сектора Газа.
Тысячи иорданских граждан провели демонстрацию в районе Ат-Тафайле в столице страны, осуждая политику сионистского режима по убийствам и доведению до голода жителей сектора Газа.
Участники демонстрации заявили о своей полной готовности к военному присутствию и помощи жителям Газы.
Демонстранты также призвали арабские и исламские правительства выполнить свой религиозный, моральный и гуманитарный долг по отношению к палестинскому народу.
По сообщениям источников новостей, тысячи иорданских граждан провели демонстрации, осуждая блокаду и голод, которым подвергаются жители сектора Газа.
о сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, источники новостей сообщили, что тысячи иорданских граждан провели демонстрации, осуждая блокаду и голод, которым подвергаются жители сектора Газа.
??? ???????????