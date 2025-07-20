Сионистский аналитик: Израиль ни на шаг не приблизился к победе в Газе

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna – Ави Ашкенази, военный аналитик газеты Maariv, в новом анализе заявил, что сионистский режим увяз в трясине войны в Газе и нет никаких признаков приближения к победе. Он подчеркнул, что пришло время прекратить медиа-манёвры и остановить эту войну. Ашкенази указал на военные проблемы Израиля, включая истощение войск и нехватку передового оборудования, и призвал к прекращению конфликта и усилиям по заключению соглашений об обмене пленными.