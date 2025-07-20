Критика Арагчи в адрес предвзятой позиции некоторых стран в оправдание агрессивных действий сионистского режима

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna – со ссылкой на Министерство иностранных дел, Арагчи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, и Игнацио Кассис, министр иностранных дел Швейцарии, сегодня (суббота) в телефонном разговоре обсудили региональные события и вопросы двусторонних отношений. Министр иностранных дел Исламской Республики Иран, ссылаясь на военную агрессию сионистского режима и США против Ирана и грубое нарушение принципов Устава Организации Объединенных Наций и международного права, подчеркнул необходимость решительной позиции всех стран в осуждении этого явного беззакония и привлечении агрессоров к ответственности.

Он, критикуя предвзятую позицию некоторых европейских стран в оправдание агрессивных действий сионистского режима и США, предупредил, что такое поведение приведет к нормализации и поощрению беззакония и усилению нестабильности в регионе и мире. Министр иностранных дел Швейцарии, ссылаясь на позицию своей страны в защиту дипломатии и объявляя о готовности к любым добрым услугам в этой области, назвал военное нападение на ядерные объекты Ирана нарушением международных правил и подчеркнул важность продолжения усилий по предотвращению эскалации напряженности и нестабильности.

