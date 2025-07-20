По сообщению информационного агентства Ahl-e Bayt (AS) - Abna - доктор Мохаммад Багер Галибаф, председатель Исламского консультативного совета, в своей речи перед началом сегодняшнего утреннего открытого заседания (воскресенье, 29 июля 1404 года по иранскому календарю), заявил, что сегодня для всех стало ясно, что враг понес большой ущерб от иранского народа в 12-дневной навязанной войне. Он сказал: "Величайшим сдерживающим фактором для врага от нового посягательства на дорогой Иран является национальная сплоченность, которую увидел мир. Несомненно, сохранение этой сплоченности является величайшей обязанностью каждого иранца, и необходимым условием этой сплоченности является признание Верховного лидера революции в качестве решающего авторитета и надежной опоры".

Председатель Исламского консультативного совета далее назвал мудрые заявления мудрого лидера революции на встрече с представителями судебной власти снова руководством для элиты и источником утешения для народа, заявив: "Признание великого дела нации в победе над врагом "национальным делом" - это важная концепция, которую он подчеркнул".

Он добавил: "Враг Ирана потерпел величайшее поражение от иранской нации; это рука нации дала пощечину врагу. Эта нация имеет глубокую связь со своей страной, и безродные, наемные нации или бродячие наемники не способны понять историческое отношение иранской нации к своей стране. Народ Ирана — противоядие от планов врагов Ирана".

Доктор Галибаф далее заявил, что подчеркивание Верховным лидером революции того, что это единство людей с различными, а иногда и противоположными политическими взглядами и с различными религиозными весами, является великим национальным единством, накладывает тяжелую обязанность на элиту и должностных лиц. Он сказал: "Миссия мудрого лидера революции для всех нас заключается в том, чтобы быть хранителями этого национального дела, и каждый обязан избегать того, что ослабляет это единство и сплоченность, и противостоять тем, кто заинтересован в расколе и разногласиях".

Председатель законодательной власти далее подчеркнул, что нельзя позволять никому строить себе или своей политической фракции гнездо в трещинах разногласий во мнениях. Он сказал: "Различные люди из-за ненависти или гнева по отношению к Ирану или системе, или из-за политической групповщины, видят свое выживание в атаке на объединяющее лицо системы, но иранская нация решилась на солидарность и единство, и с Божьей помощью это национальное дело будет становиться сильнее день ото дня".

Он также назвал дорожную карту лидера революции в области поведения ясным и решающим руководством для всех, особенно для революционных сил и владельцев трибун, добавив: "Протест из-за незнания и нетерпения, а также настойчивость на неправильном или необдуманном мнении или тоне, под любым названием и заголовком, вредит стране, и этого следует избегать".

Доктор Галибаф продолжил: "Но политика, которую он установил для дипломатии и поля, и определение того, что Иран на всех аренах входит только с полным багажом и с позиции силы, является путеводной звездой для внешнеполитического аппарата и вооруженных сил, что показывает, что главной стратегией является усиление Ирана в различных областях, и это заставляет врага вместо того, чтобы добиваться навязанного мира или навязанной войны, отвечать на законные требования иранского народа".

Председатель законодательного органа страны добавил: "Мы верим, что если все, признав лидера революции решающим авторитетом, будут действовать в соответствии с его указаниями, и особенно уделять внимание сохранению национальной сплоченности, то не только будет предотвращена любая новая агрессия против нашей страны, но и враг будет вынужден признать права иранского народа".

Далее он коснулся диких агрессий сионистского режима против Дамаска, заявив: "Иран всегда стоит рядом с народом Сирии и защищает единство и территориальную целостность этой страны, но широкомасштабные агрессии сионистского режима против марионеток и зависимых от системы господства несли в себе важные послания".

Доктор Галибаф продолжил: "Исламская умма сегодня поняла, что Дамаск не будет последней столицей исламской страны, на которую нападет этот режим, и исламские правительства и уммы, прежде чем этот огонь охватит их, должны объединиться, чтобы надеть намордник на цепного пса Америки; целью режима является дестабилизация, разоружение, расчленение стран исламского мира и расширение территории".

Председатель Исламского консультативного совета далее предупредил, что "правительства, которые определили свою безопасность в сотрудничестве с чрезмерными требованиями этого преступного режима, должны знать, что они находятся в пузыре посреди бурного океана и у них мало времени для сохранения своей территориальной целостности". Он сказал: "Сионистский режим является врагом любого мира, стабильности, суверенитета и территориальной целостности во всем регионе, и единственный язык, который он понимает, - это язык силы".

Он добавил: "Бомбардировка всех оборонительных сооружений Сирии в последние месяцы и нападение на Дамаск, а также угроза территориальной оккупации и явные попытки расчленения этой страны были очевидной истиной для тех наивных людей, которые считали, что повиновение этому безумному, неконтролируемому псу принесет мир и стабильность. Теперь пришло время исламским правительствам осмелиться и противостоять этому тоталитарному режиму при поддержке исламской уммы и отбросить его назад".

Доктор Галибаф также назвал оружейное эмбарго против апартеидного сионистского режима со стороны 11 стран на встрече в Боготе смелым шагом, который может стать практической моделью для эффективного противодействия этому режиму. Он добавил: "Мусульманские страны имеют огромный экономический потенциал для давления на этот режим, который должен выйти за рамки простого зачитывания заявлений и на деле вступить в борьбу за прекращение экспансионизма и геноцидной машины сионистского режима и спасти себя от его будущих планов".

Он добавил: "В современном мире докладчик ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях, госпожа Франческа Альбанезе, которая в редком шаге систематически и точно задокументировала геноцид и апартеид режима и объявила об этом всему миру, подвергается санкциям со стороны США. В таком мире, где хранителей истины подвергают санкциям, а военных преступников поощряют, независимые страны либо должны осмелиться и противостоять этим международным агрессорам, либо наблюдать за медленной смертью и распадом своих стран".

Председатель Исламского консультативного совета в заключение отметил: "Сегодня, когда для всех стало ясно, какие зловещие планы разработаны для разоружения и кровопролития всего региона, мы уверены, что с Божьей помощью откроется новая страница сопротивления геноциду, преступлениям и оккупации сионистского режима в регионе и в мире".