Израиль использует гуманитарный кризис в сирийской провинции Сувейда

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (AS) - Abna, сирийская провинция Сувейда сталкивается с обострением гуманитарного кризиса, и население этого региона страдает от почти полного отсутствия воды и острой нехватки продовольствия и медикаментов. Это привело к тому, что жители этой провинции срочно потребовали создания гуманитарного коридора для удовлетворения своих основных потребностей.

Согласно отчету «Сирийского наблюдательного пункта по правам человека», эти требования были выдвинуты после обострения недавних кризисов; где жители назвали нынешние условия невыносимыми; в то время как основные услуги полностью нарушены, а получение предметов первой необходимости стало серьезной проблемой.

Жители провинции Сувейда предупреждают, что продолжение этой ситуации без вмешательства может привести к полномасштабной гуманитарной катастрофе, и призвали международное сообщество принять меры для создания безопасного и срочного прохода для доставки продовольствия и медикаментов.

В этих условиях Израиль пытается использовать этот кризис. По сообщениям СМИ, Гидеон Саар, министр иностранных дел сионистского режима, объявил, что он отдал приказ о выделении 700 000 долларов на отправку гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Сувейда.