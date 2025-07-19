Ракетный удар Йемена по сердцу Израиля / Сионисты бежали в убежища

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (AS) - Abna, бригадный генерал Яхья Сари, представитель Вооруженных сил Йемена, объявил, что эти силы провели военную и специальную операцию против аэропорта Лод (аэропорт Бен-Гурион) в оккупированном районе Яффо.

В видеообращении он сказал: «В этой операции была использована гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина 2», и операция успешно достигла своей цели. С Божьей помощью эта атака заставила миллионы сионистских оккупантов бежать в убежища, а деятельность аэропорта была приостановлена».

Сари также призвал народы арабского и исламского мира провести демонстрации и акции поддержки в защиту народа Газы и подчеркнул: «Наши братья в Газе находятся под жестокой блокадой и непрерывными атаками. Поддержка и оказание помощи им — это всеобщая обязанность».

Представитель Вооруженных сил Йемена добавил, что эти силы будут продолжать свои атаки на израильские цели до полного прекращения агрессии против Газы и снятия блокады.

С другой стороны, израильская армия вечером в пятницу подтвердила, что ракета была выпущена из Йемена в сторону Израиля, и системы противовоздушной обороны перехватили ее. Эта атака привела к срабатыванию сирен в оккупированном Иерусалиме, Тель-Авиве и других районах.

Израильские СМИ, включая 12-й канал сионистского режима, сообщили, что это был второй ракетный удар из Йемена по Израилю за последние 48 часов, и полеты в аэропорту Бен-Гурион были временно приостановлены.

Вооруженные силы Йемена с начала войны в Газе совершили десятки ракетных и беспилотных атак на израильские цели, а также атаковали суда, связанные с Израилем, в Красном море. Вооруженные силы Йемена ранее объявили о введении бесполетной зоны над аэропортом Бен-Гурион и морской блокады портов Хайфы и Эйлата.