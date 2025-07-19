Аллама Хатиб: Угроза сионистского проекта и последствия войны в Сирии угрожают Ливану

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (AS) - Abna, Аллама шейх Али Хатиб, заместитель председателя Высшего исламского шиитского совета Ливана, подчеркнул: «То, что сегодня происходит на юге Сирии, или на побережье Сирии, или на севере Сирии, не выгодно никому, а полностью соответствует западному и американскому проекту по противодействию линии сопротивления в регионе; сопротивлению, которое нуждается во всех своих составляющих для противодействия опасностям».

В своих пятничных проповедях в штаб-квартире Высшего исламского шиитского совета Ливана в южном пригороде Бейрута он предупредил, что основная опасность — это сионистский проект, который сегодня зашел так далеко, что атакует Иран, и эти атаки осуществляются через некоторые арабские страны, некоторые из которых даже участвовали в сбитии иранских ракет, выпущенных в сторону Палестины.

Шейх Хатиб, предупреждая сирийские стороны, сказал: «Если кто-то думает, что он может победить другого, он ошибается; основной проект — это разделение Сирии. Тот же опыт произошел в Ливане, но ливанцы смогли противостоять ему и достичь Таифского соглашения. Но где Таифское соглашение? Почему оно не было выполнено? Кто помешал его выполнению?»

Обращаясь к ливанцам, он добавил: «Единство и безопасность Ливана в нынешних региональных условиях находятся под серьезной угрозой; то, что происходит в Сирии, может иметь опасные последствия для Ливана, и мы не должны допустить, чтобы наша страна попала в эту ловушку. То, что происходит в Сирии, касается не только Сирии, но и всего арабского региона и, в частности, Ливана».

Аллама Хатиб, ссылаясь на попытки США ослабить ливанское сопротивление, сказал: «Запад, особенно Америка, в прошлом пытался нацелиться на сопротивление в Ливане, но потерпел неудачу. Сейчас он пытается войти через другую дверь. То, что происходит сегодня на юге Сирии, неотделимо от американского плана. Они хотят втянуть ливанцев во внутренний конфликт, чтобы заставить сопротивление разоружиться».

Он предупредил: «Ливанцы должны быть осведомлены; провоцирование межконфессиональных конфликтов на юге Сирии, из-за демографической связи между Ливаном и Сирией, может распространить их на Ливан. Конечная цель — окружить сопротивление и втянуть его во внутренний конфликт».

В заключение он призвал президента Ливана и других должностных лиц страны немедленно принять меры для проведения конференции по национальному диалогу, чтобы защитить Ливан от последствий событий в Сирии.

Он сказал: «Если мы не можем повлиять на сирийское поле, мы должны, по крайней мере, иметь сплоченность внутри Ливана. Если огонь вспыхнет в Ливане, от страны и ее общин ничего не останется. Наша судьба едина; мы плывем на одном корабле. Если огонь вспыхнет в нашем лесу, ни один дом не останется целым».