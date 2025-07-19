718 человек погибли на юге Сирии

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) - Abna, Сирийская обсерватория по правам человека в своем отчете написала: число жертв столкновений в провинции Сувейда на юге Сирии возросло до 718 человек.

Между тем, Министерство здравоохранения Аль-Шара объявило, что число погибших в провинции Сувейда на юге страны составило 260 человек.

Согласно отчету министерства, за этот период в беспорядках были ранены еще 1698 человек.

Кроме того, телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на Высший совет фетв Сирии заявил: «Из неоспоримых принципов ислама — запрет предательства и сотрудничества с предательским сионистским врагом; враждебность Израиля является установленным и окончательным фактом».

Совет фетв Сирии добавил: «Убийство детей и женщин, нападения на гражданских лиц и слабых, а также их выселение из своих домов — независимо от религиозной и этнической принадлежности — запрещены».

Эта сирийская религиозная организация заявила: «Следует проводить различие между теми, кто обращается к врагу, и согражданами, участвующими в жизни общества, так же как любое нападение на сирийских граждан запрещено».

Совет фетв Сирии сказал: «Государство обязано защищать всех граждан без дискриминации, обеспечивать безопасность, предотвращать раздоры, сдерживать агрессоров и оказывать помощь пострадавшим».