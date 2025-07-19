Мир в регионе зависит от решения проблемы Кашмира

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) - Abna, аятолла Сейед Саджид Али Накви, председатель Совета шиитских улемов Пакистана, подчеркнул, что мир и стабильность в регионе Южной Азии напрямую связаны со справедливым решением кашмирской проблемы. Он призвал найти справедливое решение этого давнего кризиса, учитывая интересы всех заинтересованных сторон, слоев населения и международного права.

По случаю Дня присоединения Пакистана (19 июля 1947 года), который отмечается в память о единогласном принятии резолюции о присоединении Кашмира к Пакистану в Сринагаре, Саджид Накви сказал: «Ни один народ не может быть подавлен тиранией и силой. Оккупированные территории никогда не станут принудительно неотъемлемой частью оккупирующей страны. Именно народ Кашмира решает свою судьбу».

Председатель Совета шиитских улемов Пакистана добавил: «Храбрый и гордый народ Кашмира объявил о своем выборе с 1947 года, приняв резолюцию о присоединении к Пакистану. Несмотря на то, что правительство Моди лишило Кашмир особого статуса, кашмирцы продолжают сопротивляться, несмотря на столкновения с насилием, включая применение дробовиков против стариков, женщин и детей. Сегодня они с гордостью и силой отмечают День присоединения Пакистана. Мы высоко ценим их стойкость и сопротивление и продолжим оказывать им моральную, политическую и дипломатическую поддержку».

Он также призвал правительство Пакистана более решительно поднимать проблему Кашмира на международных форумах, включая Генеральную Ассамблею ООН и Совет Безопасности, и разоблачать истинное лицо ложной демократии Индии.

В заключение Саджид Накви сказал: «Пришло время предпринять практические шаги для решения этого конфликта с учетом мнений всех сторон и разработать и реализовать решение в соответствии с чаяниями народа Кашмира и международным правом, чтобы угнетенный народ Кашмира после многих лет угнетения наконец увидел рассвет свободы».