Генеральный секретарь Хезболлы: Оружие сопротивления – гарантия безопасности Ливана от угроз Израиля

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (AS) - Abna, шейх Наим Кассем, заместитель генерального секретаря Хезболлы, в своей речи на церемонии памяти «Мученика Али Карки (Абуль-Фадль), одного из командиров Хезболлы, отметил: «Сопротивление (бойцы Хезболлы) помешало оккупантам достичь Бейрута во время битвы «Ули аль-Бас» (недавняя война сионистского режима против Ливана)».

Он уточнил: «Сопротивление соблюдает положения соглашения о прекращении огня, но Израиль не соблюдает его, и весь мир является свидетелем (несоблюдения оккупантами)».

Шейх Наим Кассем сказал: «Хезболла полностью выполнила соглашение о прекращении огня к югу от реки Литани, и правительство Ливана развернуло армейские силы там, где это было возможно».

Заместитель генерального секретаря Хезболлы отметил: «Мы, как правительство Ливана, Хезболла и все бойцы сопротивления, выполнили все положения соглашения, но Израиль не выполнил ни одного положения соглашения».

Шейх Наим Кассем добавил: «Весь мир признает, что Израиль нарушил соглашение о прекращении огня 3800 раз».

Заместитель генерального секретаря Хезболлы продолжил: «Они (сионисты) поняли, что соглашение соответствует интересам Ливана, и поэтому потребовали его изменения и перешли к давлению на местах, чтобы иметь возможность внести желаемые изменения».

Он сказал: «Сегодня Америка предложила новое соглашение, что означает, что все агрессии и нарушения соглашения за последние восемь месяцев как будто вообще не происходили (Америка полностью проигнорировала все агрессии сионистского режима и постоянные нарушения соглашения о прекращении огня)».

Заместитель генерального секретаря Хезболлы заявил, что единственным предлогом для этой агрессии является разоружение Хезболлы, потому что они (американцы) хотят разоружить сопротивление, чтобы обеспечить безопасность Израиля.

Шейх Наим Кассем сказал: «Почему Израиль вторгся в Сирию и атаковал эту страну, хотя этой стране ничего не угрожает?»

Он добавил: «Они хотят предотвратить любые действия, которые могут стать сопротивлением израильской экспансии в регионе, и нанести удар по всему, что может стать для них угрозой».

Заместитель генерального секретаря Хезболлы подчеркнул, что правительство США координирует свои действия с Израилем в этой войне и стремится расширить свое влияние в регионе.

Шейх Наим Кассем далее сослался на недавнюю двенадцатидневную войну, навязанную сионистским режимом и США против Ирана, и заявил: «Почему Израиль напал на Иран под предлогом ядерной угрозы, хотя все инспекторы (Международного агентства по атомной энергии) доказали, что ядерная программа Ирана носит мирный характер? Стало ясно, что целью Израиля было уничтожение Ирана, но Тегеран смог одержать победу».

Заместитель генерального секретаря Хезболлы подчеркнул, что Израиль является экспансионистом и реальной угрозой.

Шейх Наим Кассем далее сослался на события в Ливане и сказал: «Мы, как движение Хезболла и движение Амаль, понимаем, что сопротивление и поддерживающее его общество, а также Ливан и все его общины столкнулись с экзистенциальной угрозой».

Он отметил: «Сегодня мы сталкиваемся с угрозой Израиля и израильскими «руками», которые могут быть использованы в других местах, что является самой большой угрозой для Ливана».

Заместитель генерального секретаря Хезболлы: «Пока мы живы, Израиль никогда не сможет достичь своих целей».

Шейх Наим Кассем сказал: «Они стремятся создать «Великий Израиль», разделив и расчленив страны региона».

Он добавил, что провоцирование раздора и присоединение Ливана к региональным державам является опасным вопросом.

Заместитель генерального секретаря Хезболлы продолжил: «Ливан сталкивается с тремя реальными опасностями, которые включают израильский режим, его даишские «руки» на восточных границах (такфиристы Сирии) и Америку».

Он сказал: «Дело не в разоружении, а в том, что это шаг в экспансионистских действиях Израиля; оружие является препятствием для этого режима, потому что оно поставило Ливан на ноги (поставило и сопротивлялось) и помешало экспансии Израиля».

Заместитель генерального секретаря Хезболлы уточнил, что основной целью достижений сопротивления является свобода, защита Ливана, предотвращение сионистских поселений и предотвращение господства сионистского режима над богатствами и будущим Ливана.

Шейх Наим Кассем подчеркнул необходимость сохранения оружия сопротивления для противодействия большим опасностям, угрожающим Ливану, и сказал: «Все мы должны быть едины и единодушны в этом вопросе и работать над этим приоритетом».

Заместитель генерального секретаря Хезболлы подчеркнул, что израильский режим никогда не сможет отобрать наше оружие, и мы готовы к защите в случае агрессии Израиля.

Он уточнил: «Пока мы живы, Израиль никогда не сможет достичь своих целей».

Шейх Наим Кассем обратился к врагам Ливана и сказал: «Я прошу вас не рассчитывать на раскол между шиитами, потому что между Хезболлой и движением Амаль существует реальное стратегическое сотрудничество».