Если ЕС и три европейские страны хотят играть роль, они должны действовать ответственно

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (AS) - Abna, министр иностранных дел Исламской Республики Иран опубликовал отчет о своем вчерашнем разговоре с министрами иностранных дел трех европейских стран (Великобритании, Германии, Франции) и главой внешней политики Европы в социальной сети X.

Сейед Аббас Арагчи написал в социальной сети X (Twitter): «Прошлой ночью я провел совместную видеоконференцию с министрами иностранных дел трех европейских стран (E3) и главой внешней политики Европейского союза, и ясно изложил следующие моменты: Именно Соединенные Штаты вышли из соглашения, которое было достигнуто в течение двух лет при координации с Европейским союзом в 2015 году, а не Иран; и именно Америка покинула стол переговоров в июне этого года и вместо этого выбрала военный вариант, а не Иран.

Любой новый раунд переговоров будет возможен только тогда, когда противоположная сторона будет готова к справедливому, сбалансированному и основанному на взаимных интересах ядерному соглашению.

Если Европейский союз и три европейские страны хотят играть роль, они должны действовать ответственно и отказаться от устаревшей политики угроз и давления, включая угрозу применения механизма «snap back», для которого у них нет никаких моральных или правовых оснований».