Багаи: Подход Европы к Сирии — яркий пример манипуляции реальностью

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) - Abna, Исмаил Багаи, представитель Министерства иностранных дел, в ответ на заявление Европейской внешнеполитической службы, которая назвала военную агрессию сионистского режима против Сирии «обострением напряженности на территории Сирии», написал: Европейский союз назвал открытую военную агрессию Израиля «обострением напряженности на территории Сирии» и тем самым отказался даже притворяться, что придерживается моральных принципов.

Он добакнул: «Это яркий пример манипуляции реальностью и сокрытия «соучастия» под видом «дипломатии»».

Багаи добавил: «Иран, с его славной историей противостояния агрессии и противоправному поведению, решительно отвергает избирательное отношение и двойные стандарты».

Он также написал: «Как всегда, мы с народом Сирии и громко поддерживаем национальный суверенитет и территориальную целостность Сирии».