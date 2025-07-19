  1. Home
Багаи: Подход Европы к Сирии — яркий пример манипуляции реальностью

19 июля 2025 - 10:41
Source: ABNA
Представитель Министерства иностранных дел нашей страны, ссылаясь на заявление Европейской внешнеполитической службы, которая назвала военную агрессию сионистского режима против Сирии «обострением напряженности на территории Сирии», подчеркнул, что это яркий пример манипуляции реальностью.

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) - Abna, Исмаил Багаи, представитель Министерства иностранных дел, в ответ на заявление Европейской внешнеполитической службы, которая назвала военную агрессию сионистского режима против Сирии «обострением напряженности на территории Сирии», написал: Европейский союз назвал открытую военную агрессию Израиля «обострением напряженности на территории Сирии» и тем самым отказался даже притворяться, что придерживается моральных принципов.

Он добакнул: «Это яркий пример манипуляции реальностью и сокрытия «соучастия» под видом «дипломатии»».

Багаи добавил: «Иран, с его славной историей противостояния агрессии и противоправному поведению, решительно отвергает избирательное отношение и двойные стандарты».

Он также написал: «Как всегда, мы с народом Сирии и громко поддерживаем национальный суверенитет и территориальную целостность Сирии».

