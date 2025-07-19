Реакция Мохсена Резаи на последние события в Сирии

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) - Abna - командующий Корпусом стражей исламской революции во время ирано-иракской войны отреагировал на последние события в Сирии и начало военных столкновений в этой стране.

Мохсен Резаи, комментируя последние события в Сирии на своей странице в социальной сети X, написал: «Мир через силу» означает: простите Голаны, примите условия Тель-Авива, откройте двери для Америки и не протестуйте, если вас бомбят.

Это новый и неписаный закон региона. Арабы, проснитесь!