ШОС — Талибану: Откажитесь от монополии / Шииты: Без всеобщего участия Афганистан не достигнет стабильности

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), заседание Организации сотрудничества Шанхая состоялось во вторник (14 июля) под председательством Китая. Члены организации в заявлении подчеркнули, что стабильность в Афганистане возможна только через реальное участие всех этнических групп и политических партий в структуре власти.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, по итогам заседания заявил: "Практически все члены Шанхайской организации сотрудничества согласны с необходимостью содействия восстановлению Афганистана, но этот путь требует создания структуры власти с этнической и политической инклюзивностью".

Тем временем некоторые преподаватели Кабульского университета призвали правительство Талибана выбрать путь мира и стабильности с благоразумием и рациональностью. Они подчеркнули, что нынешняя структура власти в Афганистане является монопольной, и участие этнических групп, особенно шиитов, может способствовать развитию и выходу страны из изоляции.

Представители Талибана утверждают, что нынешняя структура правительства является инклюзивной, но в нынешнем кабинете нет ни одного министра-шиита.

Шиитская община Афганистана в течение последних четырех лет неоднократно требовала реального представительства в правительстве, но до сих пор эти просьбы остаются без ответа.

