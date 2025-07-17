Демонстрации сирийского народа в осуждение атак сионистского режима на Дамаск

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), демонстрации сирийских протестующих против воздушных агрессий оккупационного режима в Дамаске прошли в различных регионах страны, включая Алеппо, Латакию, Хаму и Дамаск.

В ходе своих демонстраций сирийский народ резко осудил атаки сионистского режима на центральное командование Генерального штаба сирийской армии и президентский дворец и скандировал лозунги против этого режима.

Министерство иностранных дел Сирии опубликовало заявление, в котором говорится: «Мы решительно осуждаем враждебную агрессию Израиля, которая сегодня нанесла удары по государственным учреждениям и гражданским объектам в Дамаске – столице – и провинции Сувейда».

Упомянутое министерство подчеркнуло, что это явное нападение осуществляется в рамках целенаправленной политики израильского режима по разжиганию напряженности, созданию хаоса и подрыву безопасности и стабильности Сирии.

Министерство иностранных дел Сирии подчеркнуло, что сохраняет за собой все законные права на защиту своей территории и своего народа всеми средствами, гарантированными международным правом.