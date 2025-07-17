«Хезболла» осуждает агрессию сионистского режима в отношении Сирии

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA) со ссылкой на «Аль-Манар», ливанская «Хезболла» в среду, выпустив заявление, осудила агрессию сионистского режима в отношении Сирии и призвала к единству против оккупантов.

Ливанская «Хезболла» резко осудила варварскую агрессию сионистского режима в отношении Сирии, назвав ее явным посягательством на национальный суверенитет и гражданское население Сирии, вопиющим нарушением международных законов и норм, а также продолжением серии атак оккупационного израильского режима в Ливане, Палестине и Йемене.

В заявлении говорится: «Эта трусливая агрессия является лишь последней частью серии сионистских планов, которые осуществляются с целью агрессии против стран и создания разногласий и разобщения между народами, в попытке представить себя гарантом безопасности народов, в то время как он сам является величайшей угрозой для безопасности и стабильности региона».

«Прошлый опыт показал, что этот враг не уважает договоры и соглашения, не придерживается их и понимает только язык силы. Этот враг не видит в людях и странах ничего, кроме инструментов для служения своему колониальному проекту, и стремится держать их в состоянии слабости и подчинения».